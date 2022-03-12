وصول المتهمين في قضية الآثار الكبرى إلى محكمة الجنايات

وصل منذ قليل رجل الأعمال حسن راتب وعلاء حسانين نائب الجن والعفاريت و21 متهما آخرين في قضية الآثار الكبرى إلى جلسة محاكمتهم التي تنظرها الدائرة 9 بمحكمة الجنايات، برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز، بمقر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة في العباسية.

وصول فريد الديب

ووصل المحامي فريد الديب دفاع المتهم الأخير في القضية رجل الأعمال حسن راتب. وتعقد الجلسة برئاسة المستشار خليل عمر عبدالعزيز وعضوية المستشارين مصطفى رشاد ومحمد شريف وأمانة سر حمدي درويش.