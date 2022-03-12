لمدخري الذهب والعقار.. كيف تربح من تحوشية العمر رغم التضخم العالمي؟

وضع تجار الذهب والعقار فى مصر، مقترحات للمواطنين الراغبين فى تحقيق مكاسب من تحوشية عمرهم سواء من الذهب أو العقار في ظل التضخم الحالي.

وقال نادى نجيب، سكرتير الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالغرف التجارية السابق، لـ«الوطن» إن الذهب الآن في اتجاه تصاعدي، فالارتفاع هو سيد الموقف ويمكنك بيع ما لديك من الذهب الآن، والاستثمار في الأرباح.

التجارة في السبائك أفضل أنواع الشراء

وعن أفضل أنواع الشراء، أوضح أن التجارة في سبائك الذهب، وعياري 24 و21 تحقق مكسبًا رائعًا وزيادة في الأرباح، لأنها الأقل في المصنعية، وفي هذا الاستثمار، لا يفقد الفرد أموالًا كثيرة على غرار عيار 18.

ولمن يريد الاستثمار فى الذهب، أوضح «نجيب» أنه يجب على الفرد تنوع المحفظة الاستثمارية، ما يتراوح بين 20% و30%، داعيًا إلى تجنب شراء الذهب في أوقات الارتفاع، والحرص على الشراء في الوقت الذي يقل فيه السعر.

وشدد على ضرورة الاستثمار في المال الذي يمتلكه الفرد فقط، والبعد عن الاقتراض، والحرص على متابعة تحركات سعر الدولار عالميًا، والأحداث الجيوسياسية، حيث أنهما يؤثران في أسعار الذهب بشكل كبير.

شروط الربح من العقار

وتقول عبير عصام مطور عقاري وعضو شعبة الاستثمار العقاري بالغرف التجارية، إن الاستثمار في العقار، يكون عبارة عن أموال محفوظة تزيد قيمتها مع الوقت، وطالما يسير الأمر وفق اللوائح والقوانين فى مجال الاستثمار العقاري، فإن البيع للحصول على السيولة سيكون مضمون فى أى وقت.

مزايا الاستثمار العقاري وطرق تحقيق الأرباح

وأوضحت أن الاستثمار فى العقار، له فوائد كبيرة حيث يتمتع الفرد بميزة جني أرباح دون أن يتأثر بأي خسائر، وهناك خياران أحدهما أن يؤجرها ويتمتع بصافي ربح يقدر بمتوسط 1500 جنيه شهريا، أو18 ألف جنيه سنويًا أو الحصول على عائد من التأخير لمدة عامين.