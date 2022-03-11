بعد قفزة التضخم الأمريكي.. تراجع أسعار الذهب عالميا

تسببت معدلات التضخم المرتفعة في أمريكا وتصاعد الحرب الروسية الأوكرانية، في تراجع طفيف لأسعار الذهب خلال تعاملات اليوم، وبحسب بيانات البورصات العالمية انخفض سعر الذهب الفوري بنسبة 0.3٪ إلى 1،990.09 دولار للأوقية، بينما انخفضت العقود الأمريكية الآجلة بنحو 0.4٪ إلى 1992.50 دولار، بحسب «رويترز».

وشهدت أسعار الذهب ارتفاعات حادة منذ انطلاق الحرب الروسية في أوكرانيا، في 24 فبراير الماضي، بعد سلسلة من الانخفاضات في السعر، نتيجة ابتعاد المستثمرين عن المعدن الأصفر استعدادا للاستفادة من الارتفاع المرتقب في أسعار الفائدة الأمريكية، إلا أن التوترات الجيوسياسية في شرق أوروبا، أعادت الذهب إلى الواجهة بقوة مجددا.

حساسية الذهب

ويعد المعدن النفيس، حساسا للغاية لارتفاع أسعار الفائدة الأمريكية، وسط اتجاه البنك الفيدرالي الأمريكي لزيادة الفائدة على الدولار خلال الشهر الجاري، مما يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير المدرة للعائد.

واتجه المستثمرون إلى الأصول الآمنة مؤخرا بعد استمرار الأزمة الروسية الأوكرانية وفشل المباحثات، ما أدى إلى ارتفاع أسعار الذهب، والتي قفزت بما يصل إلى 8.5٪ في الأسبوعين الماضيين، مما جعلها أقرب إلى المستويات القياسية التي بلغتها في أغسطس 2020.

وأوضح وانج تاو، محلل «رويترز» الفني، أن الذهب الفوري ربما يعيد اختبار مستوى الدعم عند 1،976 دولارًا للأونصة.

ارتفاع البلاديوم وتراجع أسعار الفضة

من ناحية أخرى، ارتفع معدن البلاديوم، الذي تستخدمه شركات صناعة السيارات للحد من الانبعاثات، بنسبة 1.4٪ إلى 2968.71 دولارًا للأونصة، حيث سجل رقما قياسيا مرتفعا عند 3440.76 دولار يوم الاثنين الماضي، مدفوعا بمخاوف من تعطل الإمدادات من روسيا أكبر منتج للمعدن.

كما تراجعت أسعار الفضة الفورية بنسبة 0.2٪ إلى 25.84 دولارًا للأونصة، بينما استقر البلاتين عند 1068.64 دولارًا، حيث يواجه أكبر انخفاض أسبوعي له منذ نوفمبر.