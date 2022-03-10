«المركزي»: صعود أسعار الذهب والنفط العالمية بسبب الحرب في أوكرانيا

واصلت أسعار الذهب العالمية الارتفاع على مدار الأسبوع المنتهي، وذلك على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا وعمليات التصعيد من الجانبين، بحسب بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

أسعار الذهب تلامس 2000 دولار للأوقية

وتابع البنك المركزي، في نشرته الأسبوعية الصادرة اليوم، والتي تتناول أبرز الأحداث الاقتصادية بالأسواق العالمية، أنَّ أسعار الذهب ارتفعت بنسبة 4.31% على مدار جلسات تداول الأسبوع المنتهي، مسجلةً 1970,7 جولار للأوقية.

فيما أشارت نشرة «المركزي»، إلى أنَّ مستويات أسعار الذهب المعلنة في الوقت الحالي، هي أعلى مستوى وصلت إليه منذ أغسطس 2020، مدفوعة بإتجاه المستثمرين نحو الأصول الآمنة على خلفية الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

أسعار النفط العالمية تقفز لأعلى مستوى لها منذ 9 سنوات

وعلى صعيد سوق النفط، واصلت أسعار البترول الارتفاع خلال جلسات تداول هذا الأسبوع، بنسبة 20.61%، لتسجل بذلك أكبر ارتفاع أسبوعي لها منذ مايو 2020، حيث وصلت إلى 118.11 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى لها خلال 9 أعوام، بحسب بيانات البنك المركزي.

خام برنت يواصل الارتفاع على خلفية استمرار الحرب

وتابع البنك المركزي في نشرته الأسبوعية، أنَّ أسعار خام برنت واصلت الارتفاع خلال تعاملات هذا الأسبوع مع استمرار تصاعد الصراع «الروسي- الأوكراني»، خاصة قرب نهاية الفترة المُشار إليها.

فيما أفادت نشرة «المركزي»، نقلاً عن تقارير دولية، أنَّ القوات الروسية قد هاجمت محطة «زابوروجيا» للطاقة النووية، ما أدى لاشتعال أسعار النفط على مدار الأسبوع، تخوفاً من مزيد من الهجمات وإنقطاع إمدادات النفط.