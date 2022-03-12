سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم السبت 12 مارس 2022

كونه أكثر السلع المتأثرة بالحرب القائمة بين روسيا وأوكرانيا، يبحث الكثيرين عن أسعار الذهب في محلات الصاغة وأسواق المال بشكل يومي، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21، باعتباره الأكثر طلبا في السوق المصرية، وشهدت أسعار الذهب تذبذب كبير بين الارتفاع والانخفاض منذ بداية الحرب وحتى وقتنا الحالي.

أسعار الذهب اليوم في الأسواق

وحرصا على تقديم ما يبحث عنه المواطنين والمتابعين والقراء بشكل يومي، توضح بوابة «الوطن» من خلال هذا التقرير، أسعار الذهب اليوم السبت الموافق 12 مارس من عام 2022، وخصوصا سعر جرام الذهب عيار 21 في محلات الصاغة، والتي جاءت كالتالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم سعر يتراوح بين 1001 جنيه و1005 جنيهات، بعد أن وصل سعره مسبقا إلى 1115 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 21

كما تراوح سعر جرام الذهب عيار 21، اليوم، بين 876 جنيها و880 جنيها، بعد أن وصل سعره أول أمس إلى 887 جنيها.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجل سعر جرام الذهب عيار 18، اليوم، قيمة تتراوح بين 751 جنيها و754 جنيها.

سعر الجنيه الذهب

وتراوح سعر الجنيه الذهب، اليوم، ليصل إلى قيمة تتراوح بين 7008 جنيهات و7040 جنيها.

أسعار الذهب اليوم في الصاغة المصرية

فيما بلغ سعر كيلو الذهب اليوم بين 1001143 و1005714 جنيها.

أسعار الذهب في أسواق المال

وانخفضت أيضا أسعار الذهب في أسواق المال، اليوم، ليسجل سعر الجرام قيمة تصل إلى 63.94 دولار، فيما وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 56.95 دولار، بينما سجل سعر جرام الذهب عيار 18 قيمة 47.96 دولار.

وبلغ سعر الجنيه الذهب 7036 جنيها أي ما يعادل نحو 447.61 دولار، كما سجل سعر كيلو الذهب 1.005.100 جنيه، ما يعادل 63.942 دولار.