إلى أين تتجه أسعار الذهب العالمية؟.. تقرير يكشف

وصل سعر كيلو الذهب، ما يزن 1000 جرام، إلى مليون جنيه، فيما بلغ سعر الأوقية 31,200 جنيه، وفقاً للأسعار المعلنة اليوم الجمعة، 11 مارس 2022، من محال الصاغة في مصر اليوم الجمعة.

لماذا قد يواصل سعر الذهب الارتفاع؟.. 2000 دولار للأوقية

وأشار تقرير صادر عن «جولد إيرا» للاستثمارات، إلى توقعات أن تتراوح أسعار الذهب بين مستويات 1,975 و2,005 دولار للأوقية، لافتاً إلى أنَّ تراجع سعر الجرام أمس جاء على خلفية احتمالية ظهور حل دبلوماسي قد ينهي الحرب الروسية الأوكرانية، والتي باءت بالفشل.

أسعار الذهب تعاود الارتفاع.. اجهاض المحاولات الدبلوماسية لإنهاء الحرب السبب

وتابع التقرير، «بما أنَّ المفاوضات بين الطرفين التي أجريت في تركيا، وصلت إلى طريق مسدود معاودة كرَّة الفشل، لتصميم الجانب الروسي على مطالبه المزعومة، بالتالي فإنَّه من المرجح أن يواصل سعر الذهب الصعود بضغوط من عاملين رئيسيين؛ التضخم والتوترات السياسية».

التضخم في أمريكا يواصل الارتفاع.. 7.9% لشهر فبراير 2022

كما أشار إلى وصول التضخم في الولايات المتحدة لأعلى مستوى منذ 40 عاماً، حيث كشفت أحدث بيانات التضخم الأمريكي الأساسي ارتفاعه 0.5% على أساس شهري، ليسجل نمواً بنسبة 7.9% خلال فبراير 2022، وهو معدل أعلى من القراءة السابقة لشهر يناير الماضي.

فيما تتخوف منطقة اليورو من تأثير الحرب الروسية الأوكرانية، على الاقتصاد الأوروبي، خاصةً فيما يتعلق بمستويات أسعار السلع والخدمات الأساسية.

«لاجارد» تتخوف من مواصلة أسعار الوقود الارتفاع بسبب الحرب

ذكر التقرير تصريحات رئيس البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاجارد، بأنَّ الحرب الروسية على أوكرانيا من شأنها أن ترفع أسعار الطاقة، بل وقد تواصل الزيادة بشكل مطرد، مع تخوفات من تفاقم نقص المعروض من السلع الأساسية، وكذلك تراجع الطلب المحلي والاستهلاك، ما يجعل كثير من الاستثمارات عرضة للإنهيار.

التضخم يواصل الارتفاع في أوروبا.. والناتج المحلي يتآكل

وبالنسبة إلى التوقعات الصادرة عن المركزي الأوروبي بشأن اقتصاد منطقة اليورو، فقد انخفضت توقعات إجمالي الناتج المحلي إلى 3.7% فقط بدلاً من 4.2% بنهاية 2022، مع تخوف من تباطؤ النمو ليصل إلى 1.6% خلال عام 2024.

حرب روسيا وأوكرانيا تقفز بتوقعات «الأوروبي» للتضخم إلى 5.1% خلال 2022

كما سجلت بيانات البنك المركزي الأوروبي، ارتفاع التضخم بنسبة 5.1% خلال 2022 بدول اليورو، ما يعني أنَّ هناك قلق كبير يتعلق بمسألة ارتفاع الأسعار في أوروبا، حيث أشارت التوقعات السابقة للتضخم إلى وصوله 3.2% فقط قبل إندلاع الحرب.

الأسمدة والعوامل الموسمية تضغطان على أسعار الغذاء

فيما فسرت «لاجارد» التوقعات المرتفعة للتضخم، بزيادة أسعار الطاقة والمواد الغذائية، خاصةً الأخيرة التي تواصل الارتفاع بضغوط العوامل الموسمية وصعود أسعار الأسمدة.

وتابعت رئيس البنك المركزي الأوروبي، «نستبعد أن تستمر مستويات التضخم في الارتفاع لفترات طويلة، موضحة أنَّ مصير ارتفاع أسعار السلع والخدمات، بالأخص الوقود، يتوقف على مسار الحرب الروسية الأوكرانية وتأثير العقوبات الاقتصادية والمالية».