«الكهرباء»: الرئيس وجه بتقديم كل الدعم للدول الإفريقية (فيديو)

قال الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، إن الكهرباء أساس التنمية في مصر وإفريقيا والعالم، فالرئيس عبدالفتاح السيسي وجه بتقديم كل الدعم للدول الإفريقية، مشيرا إلى أن الكوادر الأساسية من بين العوامل الأساسية في تطوير هذا القطاع، ومن هنا جرى تقديم كل الدعم لتدريب كل الكوادر البشرية في القارة ونقل الخبرات إليها. وحول تخريج 8481 متدربا إفريقيا من خلال قطاع وزارة الكهرباء.

نرسل عددا من الخبراء إلى الدول الإقريقية حتى يدربوا الكوادر البشرية

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء في مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذي يعرض على القناة الأولى، تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي ومنة الشرقاوي أن الوزارة تقدم لهم كل الدعم، «عندما يعودون إلى بلدهم نتواصل معهم، ونرسل عددا من الخبراء إلى الدول الإقريقية حتى يدربوا الكوادر البشرية هناك، ونفعل ذلك في دول حوض النيل أيضا».

نوفر كل الاحتياجات الإفريقية بداية من الطاقات التقليدية وتشغيل وصيانة المحطات

وتابع المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء، «نوفر كل الاحتياجات الإفريقية، بداية من الطاقات التقليدية وتشغيل وصيانة المحطات، والطاقة المتجددة، التي تعتبر إفريقيا غنية بها مثل مصادر الرياح والشمس والطاقة الكهرومائية، وأصبح لدى مصر خبرات كبيرة جدا في هذا المجال».

مصر تهتم بمشروعات إفريقيا التنموية في كل المستويات

ولفت المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء إلى أن إفريقيا امتداد مصر، وبالتالي فإن مصر تهتم بمشروعاتها التنموية في كل المستويات، موضحًا: «نقدم الدعم الفني والتقني لها، كما أن الشركات المصرية التي تعمل في الدول الإفريقية نحرص على زيادتها واستمرار العمل فيها».