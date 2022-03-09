توصيل الكهرباء لـ15 تجمعًا بدويًا في جنوب سيناء بتكلفة 55 مليون

قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه جرى توصيل التيار الكهربائي لنحو ١٥ تجمعًا بدويًا في مدينة أبو زنيمة بتكلفة تخطت ٥٥ مليون جنيه، حيث جرى إيصال التيار إلى ٥ وديان تابعة لقرية غرندل، و٧ تجمعات تابعة لقرية رأس مسلة، بالإضافة إلي ٣ تجمعات أخرى.

وأضاف فودة، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تنمية سيناء أصبحت حقيقة بعد تنفيذ عدد من المشروعات في العمق الاستراتيجي لسيناء، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أصدر عدة قرارات لتنمية شبه جزيرة سيناء ورفع المستوي المعيشي للمواطنين، خاصة سكان الوديان والتجمعات البدوية البعيدة عن المدن.

وقال إن نشر التعليم بالوديان والتجمعات هدفه غرس ثقافة حب الوطن، والعمل من أجل نهضة مصر، موضحًا أن جهاز تعمير سيناء ينفذ عدة مشروعات تنموية وخدمية في كل الوديان والتجمعات البدوية بجنوب سيناء.

إنارة التجمعات البدوية

وأوضح محافظ جنوب سيناء أن جهاز التعمير نفذ عدة مشروعات لتوصيل التيار الكهربائي إلى القرى والوديان والتجمعات وربطها على الشبكة الموحدة لتصبح مزودة بالكهرباء طوال اليوم.

ومن تلك المشروعات توصيل التيار الكهربائي إلى 15 تجمعا بدويًا في مدينة أبو زنيمة بتكلفة تخطت ٥٥ مليون جنيه، لافتا إلى أنه سيجرى الإعلان عن توصيل التيار في هذه الوديان خلال احتفالات المحافظة بعيدها القومي الأسبوع المقبل.

مزرعة وادي السيح

وأكد فودة أن جهاز التعمير سيناء أنشأ مزرعة في وادي السيح التابع لقرية الرملة على مساحة 42 فدانًا، بتكلفة 15 مليون جنيه، وتشمل 30 فدانًا مزروعة زيتون، 15صوبة، و500 نخلة برحي، و1.3 فدان خضراوات وفاكهة.

وقال إنه سيجرى افتتاح المزرعة خلال احتفالات العيد القومي للمحافظة أيضا، موجها الشكر إلى اللواء محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير، والمهندس محسن سعيد حامد رئيس جهاز تعمير سيناء على المشروعات التي يجري تنفيذها.