تطبيق NFC لشحن عداد الكهرباء مسبوق الدفع.. جهاز التنظيم بالوزارة يوضح

تواصل شركات توزيع الكهرباء، التوسع بالخدمات التي تقدمها للمشتركين، لتسهيل عملية شحن العدادات مسبوقه الدفع، وأخرها تطبيق الشحن عن طريق الهاتف المحمول، الذي يدعم خاصية الـnfc، لتحويل رصيد من كارت الفيزا لكارت الشحن الخاص بالعداد، دون الخروج من المنزل، من خلال خطوات بسيطة يجب أن يتبعها المشترك لإمكانية شحن العداد بنجاح.

إمكانية شحن كل أنواع العدادات مسبقة بخاصية الـnfc

وكشف جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك التابع لوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر الصفحة الرسمية علي موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الكارت المزود بخاصية الـnfc الذي توفره الشركة القابضة للكهرباء، يدعم إمكانية شحن كل أنواع العدادات مسبقة الدفع، لعدد من الشركات المصنعة للعدادات، ويمكن شحن العدادات عبر تطبيقات سهل أو من خلال تطبيق My Fawry أو تطبيق «خالص»، my Fawry3- Shal 1- Gtpay2.

كيفية شحن رصيد العداد مسبوق الدفع بتقنية nfc

وأشار جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إلى أنه في حال أن عداد الكهرباء «جلوبال» سيتم استخدام أبليكشن sahl gtpay وmy fawry وتطبيق «خالص» يتم استخدامها لباقي أنواع العدادات مسبوقة الدفع.

وحدد الجهاز، الخطوات التي يجب أن يتبعها المشتركون أصحاب العدادات مسبوقة الدفع والكودية والذكية لشحن رصيد العداد من خلال الهاتف المحمول بتقنية nfc وهى كالآتي:

- تأكد من أن موبايلك يدعم خاصية nfc من خلال تغيير الكارت واستبداله بكارت NFC من شركة توزيع الكهرباء التابع لها والتأكد من أن الكارت الخاص بالعداد يدعم خاصية الـnfc هو الآخر.

- ادخل بياناتك ثم اضغط على زر تسجيل من أجل إنشاء حساب جديد.

- حدد اختيارك postpaid or prepaid واسم الشركة التابع لها من القائمة التي ستظهر أمامك ثم اضغط على متابعة.

- في حالة اختيار prepaid سيظهر لك «لو عايز تشحن» قم بلصق الكارت بظهر الموبايل لقراءة البيانات ولنقل الرصيد من محفظة البرنامج إلى الكارت.

- بعد نقل الرصيد بنجاح إلى الكارت قم بتركيب الكارت داخل العداد لنقل رصيد الشحنة.

يمكن للمشترك تغيير كارت العدادات غير المفعل بالخاصية باستخدام كارت آخر جديد مزود بخاصية الـnfc

وقال جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، إنه يمكن للمشترك تغيير كارت العدادات غير المفعل بالخاصية، باستخدام كارت آخر جديد مزود بخاصية الـnfc عن طريق التوجه لإدارة الكهرباء التجارية التي تتبع لها، لافتا إلى أنه في حالة التأكد من وجود تكنولوجيا nfc في هاتفك الأندرويد، يمكنك بعد ذلك الذهاب إلى قائمة الإعدادات لتشغيلها بكل سهولة «قائمة الإعدادات Setting - المزيد More البحث عن كلمة nfc في أسفل القائمة- الضغط على تشغيل أو تفعيل».