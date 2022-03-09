وزير الكهرباء يبحث مع «سيتي جروب» فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة

استقبل الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جاي كولنز رئيس مجموعة شركة «سيتي جروب»، لبحث فرص الاستثمار فى مجالات الطاقة، خاصة الطاقات المتجددة والهيدروجين الخضر، وذلك فى إطار تنظيم مصر مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ COP27 المقرر انعقاده في شرم الشيخ نوفمبر المقبل.

شاكر يتحدث عن تعزيز التعاون في 3 مجالات

أكد «شاكر» أن الوزارة حريصة على تعزيز التعاون مع المؤسسات والمنظمات المختلفة خلال الفترة القادمة، والاستفادة من الخبرات المتطورة في مجال الطاقات المتجددة؛ لنشر استخدامات الطاقات المتجددة، وخفض انبعاثات الكربون، وزيادة نصيب مشاركة القطاع الخاص فى مثل تلك المشروعات.

التعاون المشترك في مجال الهيدروجين الأخضر

وناقش اللقاء سبل التعاون المشترك بين الجانبين في مجال الكهرباء والطاقة الجديدة والمتجددة ومجالات كفاءة استخدام الطاقة والهيدروجين الأخضر.

وأكد الوزير اهتمام الوزارة بالحفاظ على البيئة، وذلك من خلال رفع كفاءة وحدات الإنتاج، والاعتماد على وحدات الإنتاج ذات كفاءة عالية، والتوسع فى مشروعات الطاقة المتجددة.

تنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية

وأشار إلى استراتيجية الدولة التى تهدف لزيادة نسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة الكهربائية، والاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة لتنويع مصادر إنتاج الطاقة الكهربائية والاستفادة من ثروات مصر الطبيعية، خاصة مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة، والتى تستهدف الوصول بنسبة مساهمة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة في مصر إلى 42% بحلول عام 2035.

خطة لزيادة مشاركة الطاقات المتجددة إلى 10 آلاف ميجاوات

ولفت إلى الاهتمام الذى يوليه القطاع للطاقات المتجددة من خلال خطة طموح تستهدف زيادة نسبة مشاركة الطاقات المتجددة لتصل إلى حوالى 10 آلاف ميجاوات فى عام 2023.

وأشار الوزير إلى أن هناك تعاونًا مع شركات عالمية لبدء مناقشات ودراسات لتنفيذ مشروعات تجريبية لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر كخطوة أولى نحو التوسع في هذا المجال وصولا إلى إمكانية التصدير، مؤكداً استعداد القطاع للتعاون مع مختلف الأطراف فى هذا المجال.

وأشارالوزير إلى التعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن توجه مصر نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر من خلال توقيع مذكرة تفاهم مع البنك لتقديم منحة لتمويل الأعمال الاستشارية لإعداد الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين.

وأكد الجهود التى تقوم بها مصر لتكون ممرًا لعبور الطاقة النظيفة التى تتمتع بها القارة الأفريقية، وتحرص على دعم جهود الدول الأفريقية للنفاذ للطاقة النظيفة من المصادر المتجددة.

من جانبه، أشاد جاي كولنز رئيس مجموعة شركة سيتي جروب بما يمتلكه قطاع الكهرباء والطاقة المتجددة المصرى من خبرات كبیرة فى كافة المجالات.

وأكد رغبته فى زيادة حجم التعاون مع الجانب المصرى فى مختلف المجالات وبصفة خاصة فى مجال زيادة مساهمة الطاقات المتجددة من شمس ورياح، والمجالات المختلفة للاستفادة من الهيدروجين الأخضر كمصدر للطاقة النظيفة.