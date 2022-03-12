استئناف العمل بميناء دمياط بعد توقف 9 ساعات لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئه ميناء دمياط استئناف العمل بالميناء واستقبال السفن، نظرا لتحسن الأحوال الجوية وانخفاض سرعة الرياح، وذلك بعد 9 ساعات من غلق البوغاز، حيث انتظمت حركة الملاحة وأعمال الشحن والتفريغ على أرصفة الميناء.

استئناف العمل بعد توقف 9 ساعات

وأعلن ممدوح الشيطي، المتحدث الإعلامي لميناء دمياط، استئناف العمل بالميناء بعد توقف دام 9 ساعات، نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 4 أمتار، وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

غلق الميناء لسوء الأحوال الجوية

وأعلنت هيئة ميناء دمياط، مساء أمس الجمعة، إغلاق ميناء دمياط البحري اليوم نظرا لسوء الأحوال الجوية، حيث بلغت سرعة الرياح 40 عقدة وارتفاع الأمواج إلى 4 متر، وتم إيقاف جميع الأنشطة البحرية أمام الوحدات البحرية الصغيرة والكبيرة حفاظا على سلامة الملاحة البحرية.

وشدد اللواء وليد عوض رئيس الهيئة على اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة نحو التأكد من سلامة العلامات الملاحية بمداخل ومخارج المواني، ورفع درجة الاستعداد والمتابعة مع الهيئة العامة للأرصاد الجوية لسلامة الملاحة البحرية، ومنع الأنشطة البحرية حفاظا على سلامة أرواح العاملين والممتلكات الخاصة والعامة.

وأوضح رئيس هيئة ميناء دمياط، أنه تم استئناف عمليات الشحن والتفريغ بالميناء، مشيرا إلى تواجد 28 سفينة على أرصفة الميناء، حيث تقوم بأعمال الشحن والتفريغ المختلفة.