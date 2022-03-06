السيطرة على حريق محدود بكلية الفنون التطبيقية في دمياط

تمكنت قوات الحماية المدنية بدمياط من السيطرة على حريق نشب بكلية الفنون التطبيقية بجامعة دمياط، وذلك في مقر الكلية الكائن بكورنيش النيل بمدينة دمياط.

وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقت إدارة الحماية المدنية إخطارا من شرطة النجدة بنشوب حريق بمحول كهربائي داخل كلية الفنون التطبيقية، وعلى الفور توجهت سيارتا إطفاء إلى موقع الحريق.

وتبين أن الحريق محدود، نشب بسبب حدوث ماس كهربائي بمحول الكهرباء داخل حرم الكلية، ونتج عنه تصاعد ألسنة الدخان، مما تسبب في حالة من الذعر بين طلاب الكلية.

إخلاء الكلية من الطلاب

وتم إخلاء كليتي الفنون التطبيقية والزراعة من الطلاب، وتمكن رجال الإطفاء من السيطرة على الحريق دون وقوع خسائر بشرية أو مادية، وتم فصل التيار الكهربائي عن الكلية وجار تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات فى سبب الحريق.