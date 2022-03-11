غدا.. انتهاء تدريب معلمي الترقي في دمياط والإسكندرية والإسماعيلية

تنتهي وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، غداً السبت، من تدريب المعلمين المرشحين للترقي لعام 2020-2021، في محافظات دمياط والإسكندرية والإسماعيلية، من قبل الأكاديمية المهنية للمعلمين للبرنامج الرقمي، للحصول على شهادة الصلاحية للترقي 2020-2021 بشقيه «معلم، ومعلم أول»، و«معلم أول أ، ومعلم خبير»، عبر منصة «المعلم».

الأحد.. بدء تدريب معلمي ثلاث محافظات للترقي

وطبقاً للجدول الذي أعلنته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يبدأ يوم الأحد المقبل الموافق 13 مارس، وحتى يوم الثلاثاء، من نفس الشهر تدريب معلمي محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية، المرشحين للترقي للحصول علي شهادة الصلاحية، بعد التسجيل علي الرابط، عبر منصة «المعلم».

وقالت وزارة التربية والتعليم، إنه سيجري الانتهاء من تدريب جميع المعلمين المرشحين للترقي يوم الأحد الموافق 27 مارس، بتدريب معلمي محافظة المنيا، مشيرة إلى أن إجمالي عدد المستهدفين للترقي أكثر من 70 ألف معلم.

مواعيد تدريب المعلمين للحصول على شهادة الصلاحية للترقي

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، مواعيد تسجيل وتدريب المعلمين المرشحين للترقي في جميع المحافظات، مشددة على الالتزام بالمواعيد المحددة لكل محافظة للتسجيل وحجز التدريب للتيسير على المعلمين المستهدفين كالتالي:

- يوم الأحد الموافق 13 مارس، حتى يوم الثلاثاء، تدريب معلمي محافظات الدقهلية والغربية والقليوبية.

- يوم الأربعاء الموافق 16 مارس، حتى يوم الجمعة، تدريب معلمي محافظات القاهرة والشرقية وأسيوط وديوان الوزارة.

- يوم السبت الموافق 19 مارس، حتى يوم الاثنين، تدريب معلمي محافظات أسوان وسوهاج.

- يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس، حتى يوم الخميس، تدريب معلمي محافظات كفر الشيخ وبني سويف.

- يوم الجمعة الموافق 25 مارس، حتى يوم الأحد، تدريب معلمي محافظة المنيا.