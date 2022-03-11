غلق ميناء دمياط لسوء الأحوال الجوية

أعلنت هيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، غلق البوغاز بسبب سوء الأحوال الجوية، حيث وصلت سرعة الرياح إلى 40 عقدة، وارتفاع الأمواج إلى ما يزيد على 4 أمتار.

وأوضح البيان أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 28 سفينة، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28476 طنًا تشمل 9339 طن فوسفات و16337 طن يوريا و2800 طن رمل.

حركة الواردات

كما بلغت حركة الواردات من البضائع العامة 33228 طنًا تشمل: 3008 أطنان قمح و404 أطنان خشب زان و1390 طن فول و7555 طن أبلاكاش و7491 طن حديد و13380 طن خردة.

حركة الصادرات

وسجلت حركة الصادرات 312 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (فاصوليا وبطاطا وبطاطس وخضار مجمد مشكل)، وحاصلات زراعية (كتان وكراوية وقطن وفول وليمون وبصل وبرسيم)، وفواكه (برتقال ويوسفى وفراولة)، جرى تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية وإيطاليا وسلوفينيا والصين وهونج كونج وإنجلترا ومالطا وسنغافورة والهند وسريلانكا وإندونيسيا وفيتنام وباكستان.

ووصل بلغ عدد الحاويات الوارد 197 حاوية مكافئة، بالإضافة إلى 1963 حاوية ترانزيت، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 115248 طنًا.

رصيد القمح

وأضاف البيان أن رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص بلغ 112093 طنًا، كما غادر قطاران بحمولة إجمالية 2648 طن قمح، إلى صوامع شبرا وطنطا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4873 شاحنة.