أليك بالدوين يبحث عن تسوية لاستكمال فيلم «Rust» بعد وفاة مديرة التصوير

يحاول الممثل الأمريكي أليك بالدوين تسوية الوضع مع زوج مديرة التصوير الراحلة هالينا هاتشينز، والتي توفيت برصاصة خاطئة من «بالدوين» أثناء تصوير فيلم «Rust» في أكتوبر الماضي، وذلك للسماح لفريق الإنتاج باستكمال العمل على الفيلم الذي توقف منذ الحادث، خاصة بعد ما رفع ماثيو هاتشينز دعوى قضائية ضد «بالدوين» وآخرين في الفيلم الشهر الماضي.

وقدم أليك بالدوين طلب تحكيم يوم الجمعة الماضية، ضد ريان سميث، المنتج الرئيسي في الفيلم، وضد شركة «Move Productions» المشاركة في الإنتاج، ويتضمن الطلب أن عقد الممثل البالغ من العمر 63 عامًا يحميه من المسؤولية المالية في وفاة المصورة السينمائية الراحلة، وهو من شأنه أن يجبر سميث وشركة الإنتاج على تحمل المسؤولية عن جميع الدعاوى القانونية ودفع تكاليف الدفاع عن «بالدوين»، وذلك وفقًا لما نشره موقع «فارايتي».

أليك بالدوين يطالب باستكمال تصوير «Rust»

وفي ملف التحكيم، ذكر «بالدوين» أنه أخذ زمام المبادرة في إقناع مخرج الفيلم جويل سوزا والممثلين الأساسيين بإكمال الفيلم، كجزء من تسوية مقترحة من شأنها أن تعوض ماثيو هاتشينز وابنه، إذ أجرى حادثتين هاتفيتين مع «هاتشينز» في يناير الماضي، ناقش خلالهما التسوية المقترحة، وكانت تتضمن حصوله على عائدات التأمين وجزء من أرباح الفيلم، عند اكتماله وإصداره، وبالتالي ربما يصل إجمالي مبلغ التسوية إلى ملايين الدولارات.

كما ينص الملف على أن «بالدوين» بدأ مناقشات مع منتجين آخرين في 3 نوفمبر الماضي، حول تسوية محتملة، لكن المنتجين الآخرين، لا سيما «سميث»، لم يلعبوا دورًا نشطًا في مثل هذه المحادثات، وجاء خلالها: «لا أحد ممن شارك في الفيلم يتوق للعودة إلى نيو مكسيكو لاستكمال العمل، فقط بعد مدخلات هائلة من الوقت والعمل تمكن بالدوين من إقناع الممثلين الأساسيين اللازمين لإكمال الفيلم بالإضافة إلى المخرج جويل سوزا، الذي أصيب في أحداث ذلك اليوم».

وجاء في ملف التحكيم أن إنهاء فيلم «Rust» سيكون بمثابة خطوة مهمة لتكريم ذكرى هالينا هاتشنز وموهبتها وإرثها الفني، بالإضافة إلى تقديم الدعم المالي لعائلتها.

محامي زوح مديرة التصوير الراحلة: محاولات بالدوين مخجلة

وأوضح الممثل الأمريكي أن زوج مديرة التصوير الراحلة رفض تلك التسوية، على حد تعبيره، وهو الأمر الذي وصفه بريان بانيش، محامي ماثيو هاتشينز، بـ«المخجل».

وتابع المحامي، في بيان صحفي: «يحاول أليك بالدوين مرة أخرى تجنب المسؤولية والمساءلة عن أفعاله المتهورة في 21 أكتوبر، التي أدت إلى وفاة هالينا هاتشينز، كما يتضح من طلب التحكيم اليوم بالتعويض من شركة إنتاج الفيلم، إنه لأمر مخزٍ أن يدعي بالدوين أن تصرفات هاتشينز في رفع دعوى قضائية ضده بسبب موت زوجته حالت دون الانتهاء من فيلم (Rust)، بالرغم أن السبب الوحيد الذي أنهى إنتاج الفيلم هو قتل بالدوين لهالينا».