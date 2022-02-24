زوج هالينا هاتشينز يهاجم أليك بالدوين: يظهر كأنه الضحية

للمرة الأولى يظهر مات هاتشينز زوج المصورة السينمائية الراحلة هالينا هاتشينز، في لقاء تلفزيوني بعد أشهر من الوفاة المأساوية لزوجته في أكتوبر الماضي بعد إصابتها بطلق ناري خاطئ في موقع تصوير فيلم «Rust»، أثناء تصوير الممثل الأمريكي أليك بالدوين أحد المشاهد وهو يستخدم سلاح ناري والذي كان محشو بالذخيرة الحية عن طريق الخطأ.

زوج هالينا هاتشينز: فكرة أن أليك بالدوين ليس مسؤلا فكرة سخيفة

ويحل زوج المصورة الراحلة هالينا هاتشينز، ضيفا مع الإعلامية هدى قطب في برنامج «Today's Hoda Kotb»، وتطرق خلال الحوار المقرر إذاعته اليوم، إلى الحوار السابق الذي أجراه أليك بالدوين في وقت سابق مع مقدم البرامج جورج ستيفانوبولوس، وقال مات هاتشينز إن المقابلة أغضبته للغاية، وذلك وفقا لما نشره موقع «ET».

وقال مات في حواره: «كنت أشاهد المقابلة وشعرت بالغضب الشديد، لقد كنت غاضبًا للغاية لرؤيته يتحدث عن وفاتها بشكل علني وبهذه الطريقة التفصيلية ومن ثم عدم قبول أي مسؤولية حول قتلها»، وأضاف أن الممثل قدم القصة بطريقة «يبدو أنه كان الضحية».

وتابع: «فكرة أن الشخص الذي يحمل البندقية التي تسبب في إطلاقها ليس مسؤلا هي فكرة سخيفة بالنسبة لي، لكن سلامة السلاح لم تكن المشكلة الوحيدة، كان هناك عدد من معايير الصناعة التي لم يتم تطبيقها، وهناك العديد من الأطراف المسؤولة».

وكانت وجهت أسرة المصورة الراحلة اتهاما لبطل الفيلم الممثل الأمريكي أليك بالدوين بالإضافة إلى آخرين في دعوى قضائية بـ «القتل غير المتعمد»، بسبب تجاهل معايير السلامة، مطالبين بتعويض كبير، في وقت سابق من الشهر الجاري.

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ويزعم المحامون في الدعوى، أنه تم تجاهل العديد من معايير الصناعة في موقع التصوير، ويقولون إنه لم يكن من الضروري أن يستخدم بالدوين مسدسًا لتصوير المشهد، وأن صانع الأسلحة لم يكن في الغرفة عندما حصل الممثل السلاح من مساعد المخرج.

ورفع برايان بانيش والمحامي راندي ماكجين، الدعوى في محكمة المقاطعة القضائية الأولى في نيو مكسيكو نيابة عن ملثيو زوج هتشينز البالغ من العمر 39 عامًا، وابنه أندروس البالغ من العمر 9 سنوات، وجاء في الدعوى: «فشل المدعى عليه بالدوين والمتهمون الآخرون في هذه القضية في إجراء فحوصات السلامة القياسية في الصناعة واتباع القواعد الأساسية لسلامة السلاح أثناء استخدام أسلحة حقيقية لإنتاج الفيلم مما تسبب في عواقب وخيمة».