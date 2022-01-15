أليك بالدوين يسلم المحققين هاتفه بعد شهر من إصدار مذكرة بتفتيشه

سلّم الممثل الأمريكي أليك بالدوين هاتفه النقال إلى السلطات، مساء أمس، كجزء من التحقيق في حادثة إطلاق النار في موقع تصوير فيلم «Rust»، التي أدت إلى وفاة مديرة التصوير هالينا هيتشنز متأثرة بإصابتها، وذلك بعد ما يقرب من شهر من حصول المحققين على أمر يسمح لهم بالحصول على الهاتف النقال.

وأعطى أليك بالدوين، الهاتف إلى سلطات إنفاذ القانون، في مقاطعة سوفولك بولاية نيويورك، التي ستنزل البيانات وتوفر المواد ذات الصلة إلى مكتب شريف مقاطعة «سانتا في»، كما قال خوان ريوس، المتحدث باسم عمدة الشرطة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

محامي أليك بالدوين يصدر بيانًا بعد تسليم هاتف موكله إلى السلطات

وقال المحامي المدني لـ«بلدوين»، آرون داير، في بيان: «قدم أليك هاتفه طواعية للسلطات هذا الصباح حتى يتمكنوا من إنهاء تحقيقهم»، مضيفًا: «لكن هذا الأمر لا يتعلق بهاتفه، ولا توجد إجابات على هاتفه. لم يرتكب أليك أي خطأ، من الواضح أنه قيل له إن السلاح خالٍ من الطلقات الحية، وكان يتبع التعليمات عندما وقع هذا الحادث المأساوي، السؤال الحقيقي الذي يحتاج إلى إجابة هو كيف وصلت الطلقات الحية إلى موقع التصوير في المقام الأول».

طلب محققو مقاطعة «سانتا في»، التي وقع فيها الحادث، من «بالدوين» تسليم الهاتف طواعية، لكن محاميه نصحهم بالحصول على مذكرة، وفقًا لإفادة أمر التفتيش، وتم إصدار المذكرة في 16 ديسمبر 2021، وبعد ذلك شارك مكتب المدعي العام في نيو مكسيكو، في مفاوضات مع محاميه للحصول على الهاتف.

إطلاق عيار ناري في مشهد تصوير

وتسعى السلطات للحصول على معلومات، من شأنها أن تساعد في تجميع الجدول الزمني الخاص بيوم 21 أكتوبر الماضي، عندما أطلق بالدوين عيارا ناريا من مسدس طراز «كولت .45» أثناء الإعداد لمشهد في الفيلم، مما أسفر عن مقتل المصورة السينمائية هالينا هتشينز وإصابة المخرج جويل سوزا.

وأوضح الممثل الأمريكي في أقواله، إنه قيل له أن البندقية كانت «باردة»، بمعنى أنها تحتوي على طلقات وهمية فقط، موضحًا أنه لا يتوقع أن يواجه اتهامات في القضية، ومع ذلك، قال المدعون مرارًا إنهم لم يستبعدوا توجيه التهم إلى أي شخص.