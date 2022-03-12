بدء إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة مندوب مساعد «ذكور وإناث»

بدأ المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد محمود حسام الدين رئيس مجلس الدولة، اليوم السبت الموافق 12/3/2022، إجراء المُقابلات الشخصية للمتقدمين لإعلان مجلس الدولة رقــم 1 لسنة 2022 من خريجي وخريجات كُليات الحقوق والشريعة والقانون والشرطة دفعة 2021 والتي تجرى بمقر مجلس الدولة بالدقي.

المجلس اعلن في وقت سابق قبول الاناث

جدير بالذكر أن مجلس الدولة سبق له إعلان قبول طلبات التعيين دفعة 2021 للذكور والإناث لأول مرة في تاريخ المجلس، على اعتبار أن ذلك جاء تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي.

تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين والخريجات دون تفرقة

وأكد رئيس المجلس، في بيان، تطبيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الخريجين والخريجات دون تفرقة، كما أنه سيتم الاختيار بمعايير موضوعية منضبطة، وأن المجلس سيُراعي ظروف المُجندين والمرضى والمُسافرين للخارج وستتم مقابلتهم في ميعاد لاحق حسب ظروفهم.

كما صرح المستشار طه محمد عبده كرسوع، نائب رئيس مجلس الدولة الأمين العام، بأن الخريجات لهن فرصة متكافئة مع الخريجين والعبرة باستيفاء الشروط والأفضلية دائماً للأعلى في التقدير.