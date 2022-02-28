الداخلية: حملة للتبرع بالدم بالقاهرة.. ومأموريات لاستخراج البطاقات القومية في 11 محافظة

استمراراً للدور المجتمعى لأجهزة وزارة الداخلية من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية فى شتى المجالات، لاسيما المساهمة فى رعاية المرضى، نظمت مديرية أمن القاهرة بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية والجهات المختصة حملة للتبرع بالدم، شارك فيها رجال الشرطة من قوة الإدارة العامة لقوات أمن القاهرة، عقب إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وأعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وإمتنانهم لجميع المتبرعين على هذا الدور الإنسانى الذى يسهم فى إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للمواطنين

وفى إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعى لكافة القطاعات الأمنية وإعتماد الإجراءات التى من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية فى سهولة ويسر، قام قطاع الأحوال المدنية بإيفاد قوافل مُجهزة فنياً ولوجستياً لتقديم كافة الخدمات التى يقدمها القطاع للمواطنين من «بطاقات الرقم القومى والمُصدرات المُميكنة» بنطاق 11 محافظة هى: القاهرة والمنوفية والغربية والشرقية والقليوبية والفيوم وقنا وكفر الشيخ وبنى سويف والأقصر والمنيا، وأسفرت القوافل عن استخراج 10248بطاقة رقم قومى و20400 مصدراً مميكناً.

وفى ضوء الإقبال المتزايد من قِبل المواطنين بتلك المحافظات، تقرر إستمرار القوافل بها ، بالإضافة إلى إستحداث قوافل جديدة بمحافظات الإسكندرية والبحيرة والجيزة اعتباراً من 26/2/2022 لإستخراج الأوراق الثبوتية وبطاقات الرقم القومى لقاطنى المناطق ذات الكثافة السكانية والأولى بالرعاية.

مساعدة 3 حالات إنسانية لاستخراج وتجديد البطاقات بالمنزل والمستشفى

وفي السياق نفسه، جرى إيفاد مأموريات لعدد 3 حالات إنسانية بالمنزل والمستشفى لإستخراج وتجديد بطاقة الرقم القومى لهم ، وتم إتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

كما تم إيفاد مأموريات فنية وقانونية لإستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومى للعاملين ببعض الجهات الحكومية والبنوك، فضلاً عن العاملين والأعضاء المترددين على بعض النوادى الرياضية، وجرى اتخاذ الإجراءات اللازمة لإستخراجها وتسليمها لهم.

ولاقت تلك القوافل قبول وإستحسان المواطنين لما لها من مردود إيجابي من خلال التيسير عليهم فى تلقيهم للخدمات بصورة مميزة وتوفيراً للوقت والجهد.