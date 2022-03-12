السيسي يستقبل وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة

قال بسام راضي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، استقبل اليوم فيليب لازاريني، وكيل سكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، واللواء عباس كامل رئيس المخابرات العامة.

وأضاف بسام راضي إن الرئيس أكد على دعم مصر المطلق لـ«الأنروا» للاستمرار في القيام بدورها في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين، كونها الآلية الوحيدة التي تقوم بهذه المسؤولية الإنسانية الهامة، خاصة في مجالي التعليم والصحة.