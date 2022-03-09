وزير الخارجية الروسى يتوجه إلى تركيا اليوم للتواصل مع نظيره الأوكراني

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الوزير سيرجي لافروف سيتوجه إلى تركيا اليوم الأربعاء، للتواصل مع نظيره الأوكراني كوليبا، وفق نبأ عاجل بثته قناة «سكاى نيوز عربية».

فى سياق متصل، قالت الخارجية الروسية إنه «لو لم يتم إيقاف مختبرات بيولوجية في أوكرانيا لخرجت عن السيطرة».

بينما قالت وزارة الدفاع الروسية إنها حصلت على وثائق تثبت أن أوكرانيا «خططت لهجوم على دونباس» في مارس.

وانتهت الجولة الثالثة من المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا، أمس الثلاثاء، بدون نتائج كبيرة فيما يتعلق بحل الأزمة، باستثناء تفهمات بشأن الممرات الإنسانية، حسبما ذكر الجانب الأوكراني.