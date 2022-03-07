وزير الخارجية: إحياء مسار المفاوضات بين فلسطين وإسرائيل في أقرب فرصة

استقبل وزير الخارجية سامح شكري، اليوم، كلاً من نائب رئيس الوزراء الفلسطيني عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية زياد أبو عمرو، ووزير التنمية الاجتماعية عضو اللجنة التنفيذية للمنظمة أحمد مجدلاني، وذلك بمقر وزارة الخارجية.

آخر تطورات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية

وصرّح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري استمع من الوفد الفلسطيني الرفيع إلى آخر التطورات ذات الصلة بالأوضاع في الأراضي الفلسطينية وما يواجهه الشعب الفلسطيني الشقيق من صعوبات وتحديات متنامية، وأعرب الوفد عن تقديره لدور مصر الداعم للقضية الفلسطينية والمساند للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وكذلك لما تبذله مصر من جهود صادقة لتقديم الدعم اللازم لكافة أنحاء الأراضي الفلسطينية، ولتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية المرجوة.

استمرار جهود مصر لدعم فلسطين

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية أن الوزير شكري أشار إلى استمرار مصر في جهودها الهادفة إلى دعم الأشقاء الفلسطينيين، ومنها مواصلة العمل الحثيث نحو إعادة إعمار قطاع غزة.

كما أكد وزير الخارجية مساندة مصر لتطلعات الشعب الفلسطيني نحو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود عام 1967، وفقاً لمقررات الشرعية الدولية، مُعربًا في هذا الصدد عن أهمية مواصلة الاتصالات مع مختلف الأطراف الإقليمية والدولية المعنية سعيًا نحو تهيئة المناخ الملائم لإحياء مسار المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي في أقرب فرصة ممكنة.