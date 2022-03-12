تعرف على موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 وتوقيت الصلاة بالقاهرة

كشف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 فلكلياً، وذلك بعد انقضاء شهر رمضان المبارك 2022، لافتًا إلى أنَّ أول أيام عيد الفطر سيكون 2 مايو المقبل 2022، الموافق الاثنين، موضحًا أنَّ ما يتم الإعلان عنه من مواعيد يكون وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، منوهاً إلى أن صلاة عيد الفطر ستكون في الساعة 5:36 دقيقة، وذلك حسب التقويت المحلي لمدينة القاهرة.

أول أيام عيد الفطر المبارك 2022

وأضاف رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابع لوزارة التعليم العالي، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن موعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022 جرى تحديده فلكياً والرأي النهائي للموعد يرجع إلى دار الإفتاء المصرية، لافتا إلى أنَّ رؤية هلال شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، تتمّ بالاشتراك بين اللجان العلمية لمعهد للبحوث الفلكية واللجان الشرعية لدار الإفتاء المصرية، لافتا إلى أن الرؤية تتم في أكثر من موقع بمختلف محافظات مصر.

موعد صلاة عيد الفطر المبارك 2022

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، إلى أن مواقع رؤية هلال أول أيام شهر رمضان وموعد أول أيام عيد الفطر المبارك 2022، ستكون بمناطق المحافظات الحدودية وأعلى قمم الجبال سواء بالوداي الجديد أو سانت كاترين أو جبال القطامية أو حلايب وشلاتين أو العوينات، فمن أهم الاشتراطات لرؤية الهلال هو البعد عن العمران البشري والأضواء ومصافي البترول والمناطق الصناعية بجانب أن تكون في اتجاه الغرب، وتبدأ من قبل غروب الشمس وبعده، مؤكّداً أنَّ المعهد يمتلك القدرات والإمكانيات التي تؤهله لمتابعة ورصد جميع الظواهر الفلكية، على أن تكون صلاة عيد الفطر 2022 في تمام الساعة 5:36 دقيقة بالتوقيت المحلي للقاهرة.