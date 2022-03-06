إيمي شومر تكشف تفاصيل حفل أوسكار 2022.. المتعة بانتظار الجمهور

تستعد الممثلة الكوميدية الأمريكية إيمي شومر، للمشاركة في تقديم حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، المقرر انطلاقه في 27 مارس الحالي، بعد ما وقع الاختيار عليها لتقديم الحفل الشهير مع واندا سايكس وريجينا هول، وهو الأمر الذي وصفته بـ«الممتع للغاية»، حيث تتابعن معا في الوقت الحالي التدريبات على تقديم الحفل.

وتابعت إيمي شومر في حديثها مع موقع ET، قائلة: «واندا وريجينا مثل ملوك الكوميديا بالنسبة لي، ونحن الثلاثة معا فنحن نواجه عاصفة كوميدية مطلقة»، قائلة إنّهن على وفاق بشكل كبير، لدرجة أنّهن متحدات في نهجهن تجاه واجبات الاستضافة المشتركة.

لقاء أول بين شومر وهول

وأضافت: «أعلم أنّ الناس يتساءلون كيف سيكون الأمر، وعن كوننا متنافسات، ولكن هذا ليس الجو العام، نحن حقا نستمتع بالعمل مع بعضنا البعض»، مشيرة إلى أنّ توحيد قواها مع واندا سايكس التي تعتبرها واحدة من أفضل أصدقائها، يجعل الأمور تبدو طبيعية جدًا على المسرح، لكنها ستكون المرة الأولى التي تعمل فيها «شومر» مع ريجينا هول، قائلة: «لم أعمل مع ريجينا من قبل، لكنني كنت معجبة بها لفترة طويلة».

3 كوميديات يقدمن حفل أوسكار 2022

وتعتبر النسخة الـ94 من حفل توزيع جوائز الأوسكار، الأولى التي يقدم فيها 3 نساء حفل توزيع جوائز الأوسكار، منذ انضمام إيلين بورستين وجين فوندا إلى وارن بيتي وريتشارد بريور في تقديم حفل عام 1977.

ووفقًا لتقارير متعددة، ستقدم نجمات الكوميديا الثلاث العرض في شكل 3 فصول، حيث تتجه كل ممثلة كوميدي لمدة ساعة واحدة من البث التلفزيوني الذي يستمر لمدة 3 ساعات، كما تم الكشف عن قائمة تتضمن عدد من المشاهير الذين سيشاركون في إعلان وتقديم الجوائز، وبينهم ليدي جاجا، كريس روك والمخرج كيفين كوستنر.