أوسكار تغلق باب التصويت لجائزة «اختيار الجمهور».. و«Spider-Man» الأقرب

ساعات قليلة تفصل الجمهور عن التصويت لفيلمهم المفضل، قبل أن تغلق أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة المانحة لجوائز «أوسكار»، باب التصويت لجائزة تفضيل الجماهير، اليوم، وهي الجائزة التي تم استحداثها للمرة الأولى في النسخة الـ94 من حفل توزيع الجوائز الشهير المقرر إقامته في 27 مارس الجاري، ويتم منحها لفيلم من اختيار الجمهور اعتمادا على التصويت.

«Spider-Man» الأقرب إلى جائزة أوسكار اختيار الجمهور

وأعلنت الأكاديمية عن قائمة تضم 10 أفلام تصدرت هاشتاج «Oscars Fan Favorite» الخاصة بالجائزة الجديدة على «تويتر»، ليتم التصويت للفيلم المفضل للجماهير عبر موقع الأكاديمية، وجاء فيلم «Spider-Man: No Way Home» على رأس القائمة، حيث يرى الكثيرون أنه الأقرب إلى الفوز بالجائزة، وفقا لما نشره موقع «فارايتي».

وضمت القائمة فيلمين من الأفلام المرشحة لجائزة أوسكار أفضل فيلم : «The Power of the Dog» للمخرجة جين كامبيون، و«Dune» إخراج دينيس فيلنوف، بالإضافة إلى فيلم «Tick, Tick … Boom» الذي رشح بطله أندرو جارفيلد لجائزة أفضل ممثل، وفي الوقت الذي غاب فيه فيلم «Sing 2» عن ترشيحات جائزة أوسكار أفضل فيلم رسوم متحركة، اختاره المشاهدون ليكن ضمن قائمة الأفلام العشرة المؤهلة للحصول على جائزة تقدير المعجبين في حفل توزيع جوائز الأوسكار 2022.

أوسكار تتجاهل جوني ديب والجمهور يختاره

واختار الجمهور الممثل الأمريكي جوني ديب وفيلمه «Minamata» للمخرج أندرو ليفيتاس، للتنافس على الجائزة، وعرض الفيلم للمرة الأولى في مهرجان برلين السينمائي 2020، وعرض بشكل محدود في السينمات المحلية في الولايات المتحدة الأمريكية، واتهم المخرج شركة «MGM» بمحاولة دفن فيلمه بسبب معارك ديب القانونية بشأن مزاعم عن زوجته السابقة أمبر هيرد، وتدور أحداث الفيلم حول المصور الأمريكي يوجين سميث الذي يوثق آثار التسمم الحاد بالزئبق في المدينة الساحلية اليابانية «ميناماتا».

وتتضمن القائمة «The Suicide Squad» و«Army of the Dead» بالإضافة إلى فيلم «Cinderella» بطولة كاميلا كابيو وإخراج كاي كانون، وكان من المستغرب وجود الفيلم في القائمة حيث وصفه النقاد بأسوأ فيلم مأخوذ عن قصة سندريلا، ولكن جمهور كاميلا كابيو قادوا حملة واسعة من التصويت الإلكتروني للفيلم.