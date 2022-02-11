«نتفليكس» تقترب من جائزة أوسكار أفضل فيلم بـ «The Power of the Dog»

تقترب منصة «نتفليكس» بشكل كبير من الفوز بجائزة أوسكار أفضل فيلم سينمائي، والتي ترشح لها عدد من أفلامها على مدار السنوات الماضية ولكن لم ينجح أي منهم في الحصول عليها، ولكن «The Power of the Dog» أقرب مما سبقه من أفلام، خاصة مع ترشيحه إلى 12 جائزة أوسكار في نسختها الـ 94، المقرر إقامتها في مارس المقبل.

«The Power of the Dog» يقرب «نتفليكس» من الأوسكار

يعتقد عدد من النقاد أن جين كامبيون قد تقود «نتفليكس» للفوز بجائزة أفضل فيلم هذا العام من خلال فيلمها «Power of the Dog»، وهي مرشحة أيضا لجائزة أفضل إخراج لتصبح أول مخرجة تترشح مرتين للجائزة في فئة الإخراج، وفي حالة فوزها ستكون ثالث امرأة تفوز بالجائزة بعد كاثرين بيجلو عن فيلم «The Hurt Locker» وكلوي تشاو عن فيلم «Nomadland».

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وإذا فازت كامبيون بجائزة أفضل سيناريو مقتبس عن الفيلم، ستكون أول امرأة تفوز بجائزتين في السيناريو حيث سبق وحصلت على الجائزة عام 1994 عن فيلم «The Piano»، وهو شيء لم يفعله سوى أساطير مثل فرانسيس فورد كوبولا وبيلي وايلدر.

من 2017 إلى 2022 .. «نتفليكس» تقاتل من أجل الأوسكار

حصلت شبكة «نتفليكس» على أول ترشيح لجوائز أوسكار عام 2017، عن فيلم «Mudbound» الذي ترشح وقتها لـ 4 جوائز من بينهم ترشيح ريتشل موريسون عن فئة أفضل تصوير سينمائي، ولكن لم تكن فئة أفضل فيلم ضمن الجوائز التي ترشح لها الفيلم.

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وفي عام 2019، كادت تقترب منصة البث الإلكترونية من جائزة أوسكار أفضل فيلم من خلال فيلمها باللغة الإسبانية «Roma» إخراج ألفونسو كوارون، الذي ترشح لـ 10 جوائز، فاز منهم بـ 3 جوائز، وأصبح كوارون أول فائز بجائزة أفضل مخرج عن فيلم بلغة غير اللغة الإنجليزية، لكن الفيلم فقد جائزة أفضل فيلم أمام فيلم «Green Book».