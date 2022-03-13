استقرت أسعار العملات الأجنبية، اليوم، الأحد 13-3-2022 في البنوك المختلفة، أمام الجنيه المصري، بداية التعاملات اليومية.

وتصدر الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي قائمة العملات الأكثر استقرارا.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وسجلت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه المصري، وبيع الدولار في البنك الأهلي المصري، بسعر 15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء، كما بيع اليورو بسعر 17.3801 جنيه مقابل 17.0523 جنيه للشراء، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 20.6588 جنيه مقابل 20.3883 جنيه للشراء في البنك ذاته.

وبيع الدينار الكويتي سعر 51.8258 جنيه للبيع مقابل 49.5329 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في البنك ذاته بسعر 4.1957 جنيه مقابل 4.1825 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.28 جنيه مقابل 4.26 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي، بسعر 15.68 جنيه للشراء كأفضل بنك يبيع له المواطن الدولار الأمريكي، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي تشتري منها الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي الأفضل في بيع اليورو، إذ سجل سعر 17.315 جنيه، فيما جاء البنك المركزي المصري كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.4212 جنيه.

أفضل سعر لبيع الإسترليني والريال والدرهم والدينار

واستقر الريال السعودي في البنوك، وجاء بنك مصر الأفضل في بيع الريال السعودي، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

و وتصدربنك «ميد بنك» صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني اليوم الأحد 13-3-2022 ، بسعر 20.6108 جنيه، وبنك كريدي أجريكول، الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 20.5835 جنيه.

ويعد بنك مصر قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.269 جنيه، وبنك المصرف العربي الدولي الأفضل التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 50.580 جنيه، وبنك مصر الأفضل في بيع الدينار الكويتي بسعر 51.853 جنيه.