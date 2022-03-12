أسعار العملات الأجنبية اليوم السبت 12-3-2022 في مصر: استقرار متواصل

استقرت أسعار العملات الأجنبية اليوم، السبت 12-3-2022 في البنوك المختلفة، أمام الجنيه المصري، وفق آخر تحديث للبنوك أول أمس الخميس، وجاءت العملات الأكثر استقرارًا في قائمة العملات هي الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي قبيل نهاية الأسبوع الماضي.

وترصد «الوطن»، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري، ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

وشهدت أسعار العملات الأجنبية استقرارًا سعريًا مقابل الجنيه المصري، وبيع الدولار في بنك مصر، بسعر 15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء، كما بيع اليورو بسعر 17.502 جنيه مقابل 17.244 جنيه للشراء، وبيع الجنيه الإسترليني بسعر 20.767 جنيه مقابل 20.554 جنيه للشراء في البنك ذاته.

وبيع الدينار الكويتي سعر 51.853 جنيه للبيع مقابل 49.556 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في البنك ذاته بسعر 4.1955 جنيه مقابل 4.1825 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.28 جنيه مقابل 4.26 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء العملات

وسجّل الدولار الأمريكي في مصرف أبوظبي الإسلامي، بسعر 15.68 جنيه للشراء كأفضل بنك يبيع له المواطن الدولار الأمريكي، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك التي تشتري منها الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

وعرض مصرف أبوظبي الإسلامي الأفضل في بيع اليورو، إذ سجل سعر 17.315 جنيه، فيما جاء البنك المركزي المصري كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.4212 جنيه.

أفضل سعر لبيع الإسترليني والريال والدرهم والدينار

واستقر الريال السعودي في البنوك، وجاء بنك مصر الأفضل في بيع الريال السعودي، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل في شراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

واحتل «ميد بنك» صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني اليوم السبت 12-3-2022 ، بسعر 20.6108 جنيه، وبنك كريدي أجريكول، الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 20.5835 جنيه.

وتصدّر بنك مصر قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم بسعر 4.269 جنيه، وبنك المصرف العربي الدولي الأفضل التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 50.580 جنيه، وبنك مصر الأفضل في بيع الدينار الكويتي بسعر 51.853 جنيه.