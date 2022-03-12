سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-3-2022 فى مصر وسببان لزيادة الطلب

واصل سعر الريال السعودي اليوم السبت 12-3-2022 فى مصر الاستقرار، وهناك وفرة فى المعروض من العملة السعودية في البنوك وشركات الصرافة.

وأعلنت شركات الصرافة، أن هناك سببين لانتعاش الطلب على الريال السعودى، منها عمرة شعبان ورمضان، وقرار السلطات السعودية بإلغاء الحجر المؤسسي داخل المملكة، وما ترتب عليه من خفض التكلفة الإجمالية الخاصة بالرحلات بنحو 3 آلاف جنيه، بحسب حديث علي الحريري، السكرتير السابق في الشعبة العامة لشركات الصرافة بالغرف التجارية.

أسباب استقرار الريال السعودي

واستقر سعر الريال السعودي وفق آخر تحديث للبنوك، أمس الأول الخميس، نتيجة وفرة المعروض من العملة وقيام البنوك وشركات الصرافة بتوفيرها للمعتمرين والمواطنين، وفق عِدة شروط، منها البطاقة الشخصية وجواز السفر.

وتصدر بنك مصر، قائمة أفضل البنوك في بيع الريال السعودي اليوم بنحو 4.1825 جنيه، بينما جاء البنك الأهلي اليوناني في المركز الأول، كأفضل بنك في شراء الريال السعودي اليوم بنحو 4.1804 جنيه.

وترصد «الوطن» في هذا التقرير، عمليات البيع والشراء للريال السعودي بالجنيه المصري، اليوم السبت، في جميع البنوك المصرية، وهي كالتالي:

سعر الريال السعودي في البنوك المختلفة

- سعر الريال السعودي في البنك العربي الأفريقي الدولي 4.208 جنيه مقابل 4.067 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك «ميد» 4.207 جنيه مقابل 4.045 جنيه للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك «المشرق» 4.202 جنيه مقابل 4.174 جنيه للشراء.

- وصل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية 4.200 جنيه للبيع مقابل 4.157 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في البنك المصري الخليجي 4.202 جنيه مقابل 4.165 للشراء.

- سعر بيع الريال السعودي اليوم في بنك كريدي أجريكول 4.202 جنيه.