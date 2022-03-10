تباينت أسعار العملات الأجنبية اليوم الخميس 10-3-2022 في مصر، أمام الجنيه المصري، في عدد من البنوك، بينما استقرت عملات رئيسية امام الجنيه، ومنها الدولار والريال السعودي والدرهم الإماراتي، وترصد «الوطن» ضمن خدماتها التي تقدمها للقراء على مدار الساعة، أسعار العملات الأجنبية والعربية أمام الجنيه المصري.

أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه اليوم

تباينت أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه المصري، اليوم الخميس في البنوك، واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري، ليباع بسعر 15.74 جنيه مقابل 15.64 جنيه للشراء.

وبيع اليورو في البنك الأهلي المصري بسعر 17.43 جنيه مقابل 17.27 جنيه للشراء، كما بيع الجنيه الإسترليني بسعر 20.756 جنيه مقابل 20.557 جنيه للشراء في البنك ذاته،

وسجّل الدينار الكويتي سعر 51.853 جنيه للبيع مقابل 49.556 جنيه للشراء، وبيع الريال السعودي في البنك ذاته بسعر 4.1955 جنيه مقابل 4.1825 جنيه للشراء، كما بيع الدرهم الإماراتي بسعر 4.28 جنيه مقابل 4.26 جنيه للشراء.

أفضل البنوك لشراء وبيع الدولار واليورو

وعرض الدولار الأمريكي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي، بسعر 15.68 جنيه، فيما جاء بنك مصر كأفضل البنوك لشراء الدولار الأمريكي بسعر 15.74 جنيه.

ويعد التعمير والإسكان الأفضل لبيع اليورو، إذ سجل سعر 17.2115 جنيه، فيما جاء المصرف العربي الدولي كأفضل البنوك لشراء اليورو اليوم، بسعر 17.312 جنيه.

أفضل سعر لبيع الإسترليني والريال والدرهم والدينار

واحتل المصرف العربي الدولي صدارة أفضل البنوك لبيع الجنيه الإسترليني اليوم، بسعر 20.6321 جنيه، وبنك كريدي أجريكول، الأفضل لشراء الجنيه الإسترليني بسعر 20.4907 جنيه.

واستقر الريال السعودى في البنوك، وجاء بنك مصر الأفضل في بيع الريال السعودي، بسعر 4.1825 جنيه، فيما جاء البنك الأهلي اليوناني الأفضل لشراء الريال السعودي بسعر 4.1804 جنيه.

وتصدّر بنك مصر قائمة أفضل البنوك في بيع الدرهم الإماراتي، بسعر 4.265 جنيه، فيما جاء الأهلي اليوناني كأفضل البنوك لشراء الدرهم الإماراتي اليوم، بسعر 4.269 جنيه، وبنك المصرف العربي الدولى الأفضل التي تبيع الدينار الكويتي بسعر 50.580 جنيه، ومصر الأفضل التي تشتري منها الدينار الكويتي بسعر 51.853 جنيه.