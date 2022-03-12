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عاجل.. قرار وزاري بوقف تصدير الزيوت والفريك والذرة لمدة ٣ أشهر

لمواجهة الطلب المتزايد خلال شهر رمضان

كتب:

صالح إبراهيم
01:25 م | السبت 12 مارس 2022
وزيرة التجارة

وزيرة التجارة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قراراً بوقف تصدير الزيوت بجميع أنواعها والفريك والذرة لمدة 3 أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار، مع نشره بالوقائع المصرية.

وقالت وزيرة التجارة إن هذا القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم، الذي يزيد خلاله معدل استهلاك المنتجات الغذائية بنسبة كبيرة.

يُذكر أن وزيرة التجارة والصناعة كانت قد أصدرت منذ يومين قراراً بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش والعدس والمكرونة والقمح والدقيق بجميع أنواعها لمدة 3 أشهر.

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بقلم صالح إبراهيم