«التجارة»: مشروعات لخلق فرص عمل وتحسين بيئة الأعمال بالصعيد

أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أن الوزارة تنفذ العديد من المشروعات التى تستهدف تعميق التصنيع المحلى، وتتضمن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز التنمية المحلية المستدامة، وخلق فرص عمل منتجة للحد من الفقر فى محافظتى سوهاج وقنا، وخلق نحو 25 ألف فرصة عمل جديدة، وتحسين بيئة الأعمال على مستوى المحافظات، وتعظيم عدد المستفيدين من الأفراد والأعمال من تحسين وتوفير البنية التحتية والخدمات المقدمة، إضافة إلى إنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة بتكلفة 10 مليارات جنيه فى عدد كبير من محافظات الصعيد.

وقالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إنّه فى مجال القضاء على الفقر تنفذ الوزارة عدداً من البرامج للحماية الاجتماعية، فهناك 4 ملايين أسرة تستفيد من برنامج الدعم النقدى «تكافل وكرامة»، بالإضافة إلى 10.5 مليون مستفيد من المعاشات، مشيرة إلى أن تدخلات المجتمع المدنى فى القضاء على الفقر كبيرة جداً وتخطت 5 مليارات جنيه أثناء جائحة كورونا.

واستعرضت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، جهود الوزارة فى إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وهو ما يتوافق مع استراتيجية الحكومة 2030، خصوصاً دعم الهدف الأول وهو القضاء على الفقر والهدف الثالث التعليم الجيد.