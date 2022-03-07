وزيرة التجارة: فرص واعدة أمام مجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في مصر

استقبلت السيدة/ نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة السيدة/ مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة حيث تناول اللقاء آخر المستجدات والتطورات الاقتصادية على الصعيدين الإقليمي والعالمي الى جانب استعراض سبل تنمية وتطوير علاقات التعاون التجاري والصناعي والاستثماري بين البلدين خلال المرحلة المقبلة، حضر اللقاء السيد/ إبراهيم السجيني مساعد الوزيرة للشؤون الاقتصادية والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس التمثيل التجاري.

وقالت الوزيرة ان اللقاء اكد اهمية توحيد الجهود المشتركة بين البلدين لتوفير احتياجات السوقين المصري والإماراتي في ظل التحديات الاقليمية والعالمية الحالية، مشيرةً الى أهمية ترجمة العلاقات المتميزة التي تربط حكومتي البلدين لمشروعات تعاون تجاري واستثماري ملموسة تصب في مصلحة الاقتصادين المصري والإماراتي على حد سواء.

وأشارت جامع الى أهمية تعزيز معدلات التبادل التجاري بين البلدين لتعكس الامكانات والمقومات الكبيرة التي يتمتع بها اقتصادي البلدين الشقيقين وذلك من خلال اتاحة المزيد من التسهيلات والتيسيرات التجارية أمام المصدرين المصريين والاماراتيين، مشيرةً الى ان معدلات الصادرات المصرية لأسواق دولة الإمارات العربية المتحدة بلغت خلال عام 2021 نحو مليار و196 مليون دولار، حيث تتضمن أبرز بنود الصادرات مواد البناء، والسلع الهندسية والإلكترونيات، والصناعات الغذائية، والحاصلات الزراعية، والصناعات الطبية، والملابس الجاهزة، والأثاث.

ولفتت الوزيرة الى اهمية تعزيز التعاون بين البلدين فيما يتعلق بتوسيع وتنويع سلاسل التوريد والتغلب على تحديات النقل اللوجيستي خلال الوقت الراهن، مشيرة الى ان هناك فرصاً استثمارية متميزة امام مجتمع الأعمال الإماراتي للاستثمار في السوق المصري وبصفة خاصة في مجالات الغزل والنسيج والجلود والأثاث والصناعات اليدوية والحرفية.

ومن جانبها أكدت السيدة/ مريم خليفة الكعبي سفيرة دولة الامارات العربية المتحدة بالقاهرة عمق وتاريخية العلاقات الثنائية بين القاهرة وابوظبي والتي تدعمها علاقات العروبة والجوار والعلاقات المتميزة بين قيادتي البلدين، مشيرةً الى حرص بلادها على تنمية وتطوير العلاقات الاقتصادية المشتركة وبما يعود بالنفع على واقتصادي وشعبي البلدين.

واشادت بالمشاركة المصرية الفريدة بفعاليات اكسبو 2020 دبي وذلك بجناح متميز ظل محط أنظار العالم منذ بدء فعاليات الاكسبو وحتى الآن، مشيرةً الى ان الجناح المصري يعد احد اهم الاجنحة المشاركة في الاكسبو والذي حظى باهتمام كافة رواد الاكسبو كما استقبل عدد كبير من الزيارات الرسمية.

ونوهت الكعبي الى امكانية الاستفادة من السوق الاماراتي كمحور لنفاذ صادرات المشروعات المصرية الإماراتية المشتركة لأسواق دول منطقة الخليج العربي ودول جنوب شرق آسيا وكذا الاستفادة من السوق المصري كبوابة لنفاذ الصادرات الإماراتية لأسواق دول القارة الافريقية والاستفادة من التسهيلات والمعاملات التفضيلية التي تتيحها اتفاقية التجارة الحرة القارية الافريقية AFCFTA للصادرات المصرية، فضلاً عن امكانية اقامة استثمارات مصرية اماراتية مشتركة في دول ثالثة.

وأعربت السفيرة الإماراتية عن رغبة بلادها في توسيع المشاركة الاماراتية بمعرض تراثنا وذلك في ظل النجاحات الكبيرة التي يحققها المعرض عام بعد عام، لا سيما وان دولة الامارات العربية المتحدة تمتلك حرف وصناعات يدوية أصيلة ترقي للمستويات العالمية، مشيرةً الى أنه سيتم توجيه الدعوة لعدد كبير من المستثمرين الإماراتيين للمشاركة بفعاليات المعرض بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الإماراتية للعمل في مجال الصناعات الصغيرة والحرفية في مصر.