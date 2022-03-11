وزير الزراعة ومحافظ أسوان يتفقدان هيئة تنمية بحيرة السد العالي ومفرخ صحاري السمكي

في ختام اليوم الأول لزيارته إلى محافظة أسوان، تفقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء أ.ح كرم سالم محمد سلامة رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، مقر هيئة تنمية بحيرة السد العالي ومفرخ صحاري السمكي.

واستعرض الدكتور محمد الشحات، رئيس هيئة التعمير والتنمية، أنشطة الهيئة بقطاعاتها المختلفة الزراعية والسمكية والتعدينية والهندسية والتوطين وإبراز دور الهيئة في تنمية بحيرة السد العالي في جميع الأنشطة والمجالات المختلفة من خلال إنشاء ثلاثة موانئ للصيد بمناطق أسوان وجرف حسين وأبوسمبل.

كما تم إنشاء ثلاث مفرخات سمكية لإمداد البحيرة بالذريعة اللازمة للحفاظ على المخزون السمكي وإنشاء مصانع للثلج لخدمة الصيادين، كما تم إنشاء ثلاث قرى للتوطين وشبكة الطرق بمناطق شرق وغرب البحيرة بطول ما يزيد عن ألف كيلو متر لخدمة مناطق البحيرة.

وأشار «الشحات» إلى الأنشطة التعدينية والمحاجر والزراعات الشاطئية حول منطقة البحيرة.

كما عرض المهندس سيد جاد الرب إسماعيل، رئيس هيئة تنمية بحيرة السد العالي، شرحا تفصيليا عن جميع أنشطة الهيئة واستعراض منتجات عسل النحل من المناحل التابعة للهيئه والمحاصيل المنزرعة بالزراعات الشاطئية حول البحيرة وزير الزراعة وجه ببذل المزيد من الجهد والاهتمام بالزراعات الشاطئية وإنتاج المحاصيل الاستراتيجية تنفيذا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتنفيذ سياسة الدولة وتوفير احتياجات المواطنين باسعار مخفضة من هذه المحاصيل العضوية عالية الجودة.

تطوير نظام الري

كما وجَّه القصير بإرشاد المزارعين لتطوير نظم الري للحد من استهلاك المياه وبفتح منافذ لبيع هذه المنتجات للمواطنين بأسعار مخفضة.

كما تفقد وزير الزراعة ومرافقوه مركز البحوث السمكية بالهيئة والمزرعة البحثية الملحقة بالمركز من خلال شرح تفصيلي لدور مركز البحوث السمكية في خدمة النشاط السمكي بالبحيرة.

وزير الزراعة وجَّه كذلك بالاهتمام بالمزرعة البحثية وتقديم وتفعيل كل الدراسات والأبحاث التي تخدم زيادة انتاج ذريعة اسماك البلطي النيلي وزيادة انتاج البحيرة، كما وجَّه برفع كفاءة المزرعة البحثية وعمل الصيانة اللازمة لها، مع أهمية تنفيذ فترة إيقاف الصيد بالبحيرة في الفترة البيولوجية وهي فترة إنتاج ذريعة الأسماك واتخاذ كل التدابير اللازمة لتنفيذ فترة وقف الصيد وحماية المسطح المائي للبحيرة من خلال الجهات المعنية وتوقيع العقوبات اللازمة ضد المخالفين.

وزير الزراعة ومرافقوه تفقدوا أيضا مفرخ صحاري السمكي، واستمع من الدكتور صلاح مصيلحي، رئيس هيئة الثروة السمكية، عرضا حول الطاقة الإنتاجية للمفرخ.

القصير وجَّه أيضا بزيادة الأحواض وتطوير المفرخ ورفع كفاءته وطاقته الإنتاجية.

والجدير بالذكر أن السيد القصير وزير الزراعة، يقوم حاليا بزيارة إلى محافظة أسوان لتفقد بعض المشروعات الزراعية والثروة السمكية ومتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالنهوض بمحصول قصب السكر والتوسع في زراعته بنظام الشتلات.