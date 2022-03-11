الزراعة: نتعامل مع التعديات بمجرد ظهور المعدات ولا ننتظر وقوع المخالفة

قال الدكتور محمد القرش المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، إنّ الدولة المصرية تضخ استثمارات كبيرة جدا لتطوير القطاع الزراعي، إذ تمثل 15% من الدخل القومي و25% من القوى العاملة وجزء كبير جدا من الصادرات السلعية المصرية بنحو الخُمس.

الزراعة قطاع مؤثر اجتماعيا

وأضاف القرش في مداخلة عبر تطبيق zoom ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، والذى يعرض على القناة الأولى، من تقديم الإعلاميين ياسر عبدالستار ومنة الشرقاوي، أن الزراعة قطاع مؤثر بدرجة كبيرة اجتماعيا، إذ أن نصف الشعب المصري يتأثر بقطاع الزراعة، وحرصت مصر على تطوير المجتمعات الريفية وخصصت 700 مليار جنيه من خلال المبادرة الرئاسية حياة كريمة، لافتًا إلى أن الدولة لم تعد تتعامل مع ملف التعدي من حيث وجود المبنى المخالف على الأرض، لكنها تتعامل معه بمجرد وجود معدات ستستخدم في التعدي.

وتابع المتحدث باسم وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، أن قطاع الزراعي له أثر بيئي مهم للغاية، إذ أن كل معدلات التنمية المستدامة تتحدث عن أهميته، وبالتالي فإن كل مقدرات الدولة المصرية تتأثر بقطاع الزراعة بشكل أو بآخر.

الأمن الغذائي للمواطن

وأردف محمد القرش، أن الأمن الغذائي للمواطن المصري خلال الأزمات والجوائح التي تؤثر على العالم، صُلبه الغذاء، وبالتالي فإن الاهتمام به أصبح مضاعفا لأهميته الكبرى في كل النواحي، لذلك لن تسمح الدولة بالاعتداء على أي رقعة زراعية وحصول المعتدي على خدمات من الدولة، لأن الاعتداء على الأراضي الزراعية يمثل اعتداءًا على كل مقومات التنمية داخل الدولة المصرية،.