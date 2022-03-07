نائب رئيس غرفة الحبوب: زيادة أسعار القمح ومنتجاته بسبب جشع التجار

أعلن مجلس الوزراء، عن وجود كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها الحبوب التي تكفي حتى نهاية العام الجاري، وتلبي احتياجات الأسواق.

وقال وجدى المشد، نائب رئيس غرفة صناعة الحبوب، باتحاد الصناعات، إنّ السوق العالمي يشهد حالة من الارتباك وارتفاع أسعار السلع وعلى رأسها الحبوب مثل القمح والذرة بسبب الأزمة الروسية الأوكرانية التي تسببت في تأثيرات اقتصادية على جميع الدول بنهاية الشهر الماضي.

«المشد»: ارتفاع أسعار الحبوب غير مبرر

وأضاف المشد في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن أي ارتفاع أسعار الحبوب ومنتجاتها في مصر غير مبرر، لأن الأوضاع مستقرة، خاصة أنّ مصر لم تقم حتي الآن باستيراد أي كميات من القمح الروسي أو الأوكراني الذي ارتفعت أسعاره بشكل كبير مؤخرا، حيث أن الدولة حتى الآن تستهلك المخزون الاستراتيجي لديها دون الاستيراد من الخارج.

وأشار إلى أنَّ أي ارتفاع في الأسعار للمستهلكين سيكون بسبب رغبة التجارة في تحقيق هامش ربح كبير ورفع الأسعار للمنتجات من الآن حتى يتم شراء واستيراد حبوب من الخارج بالسعر المرتفع حتى لا يتحملوا مبالغ مالية كبيرة في فارق السع، وهو ما لم يحدث.

الزيادات في أسعار القمح غير قانونية

وحذر من أن هذه الزيادة ستكون غير قانونية وتعود إلى جشع التجار، خاصة في ظل عدم وجود جهة تلزم التجار بالبيع بأسعار محددة دون تلاعب، وهو ما يجعل التجار يغالون في أسعار العديد من السلع بالرغم من عدم زيادة أسعارها فعليا.

وطالب المشد الجهات الرقابية بزيادة قبضتها على السوق المحلية ومتابعه حركة البيع بين التجار والمستهلكين وتنظيم الأسعار حتى لا يستغل التجار المستهلكين بسبب جشعهم وزيادة الأسعار بالرغم من استقرارها في الدولة.