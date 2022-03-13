كل ما تريد معرفته عن البرج الهلالي الشمالي بالعاصمة الإدارية الجديدة

أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية في بيان رسمي لها نشرته مؤخرا على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» عن انتهاء من أعمال الهيكل الخرساني الخاصة بالبرج الهلالي الشمالي، في منطقة الأعمال المركزية داخل العاصمة الإدراية الجديدة.

وتستعرض «الوطن» كل التفاصيل المتعلقة بالبرج الهلالي الشمالي الموجود في العاصمة الإدارية الجديدة حسب ما أوضحته وزارة الإسكان.

7 معلومات عن البرج الهلالي الشمالي في العاصمة الإدارية الجديدة

1 - يتكون البرج الهلالي من طابقين تحت الأرض، بالإضافة إلى 8 طوابق فوق الأرض.

2 - مساحة البدروم تبلغ 43 ألف متر مربع، وهو مخصص من أجل انتظار السيارات.

3 - الدور المتكرر للبرج الهلالي مساحته 7 آلاف متر مربع.

4 - الأدوار الثلاثة الـ «السفلي والأرضي والأول» تضم مركز تجاري كبير.

5 - يحتوي البرج الهلالي على جزئين، ويربط بينها كوبري معدني عند منسول الدور السابع، حيث يصل عرض الكوبري إلى 24 متراً، وطوله 36 متراً.

6 - الجزء الأكبر من البرج يحتوي على فندق فيرمونت.

7 - الجزء الآخر من البرج يضم شقق فندقية.

8 - تم بالفعل الانتهاء من تنفيذ أعمال الهيكل الخرساني الخاص بالبرج الهلالي الشمالي في منطثة الأعمال المركزية.

9 - استمر تنفيذ أعمال بناء الهيكل الخرساني مدة 18 شهراً بعد الانتهاء من أعمال الأساسات في شهر 9 من عام 2020.

طرح عدد من المحلات والصيدليات للبيع بمزاد علني في مدينتين

وفي سياق آخر، كان المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون العقارية والتجارية، قد أوضح مؤخراً أنه تم طرح 11 محلاً تجارياً، مع وصيدليتين في مدينتي «أكتوبر الجديدة - العبور الجديدة»، وذلك للبيع في المزاد العلني، مؤكداً على أنه تم بالفعل إتاحة كراسات الشروط والمواصفات داخل مقري جهازي المدينتين المطروح فيهما الصيدليات والمحلات.