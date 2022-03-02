«الإسكان»: الحي الحكومي في العاصمة الإدارية انتهى بالكامل

قال المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان، إن الدولة تقدم دعمًا للوحدات السكنية المقدمة لمحدودي الدخل، وتساند متوسطي الدخل، كما تسمح للقادرين بدفع السعر الحقيقي للوحدة، مؤكدًا أن هذه العملية مستمرة عقب التكليف الذي وجه به الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير «شقق» لكل المصريين الذين يتقدمون للحصول على وحدات ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

مجتمع عمراني متكامل

وأوضح «عباس» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «صالة التحرير» المذاع على شاشة «صدى البلد» مساء اليوم الأربعاء وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن كل الوحدات السكنية التي افتتحت اليوم كاملة التشطيب، بجانب وجود نواد ومدارس ومطاعم ووحدات الخدمات مع توفير عدادات الكهرباء والمياه الجديدة، وسرعة تسهيل استلامها للأشخاص.

تكلفة الشقق على الدولة

وأكد نائب وزير الإسكان أن الوحدات يوجد بجوارها «مولات» تجارية وبنوك وأماكن تقديم الخدمات للمواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة لديها مصداقية بسبب استمرار تقديم الوحدات على مدار 6 سنوات، متابعًا: «الدولة اتكلفت كتير، ومشروع الإسكان الاجتماعي سلم 550 ألف وحدة، والدولة تحملت سعر المرافق والوحدات والخدمات والدعم بيوصل في الشقة الواحدة 45 ألف جنيه، وكمان فيه مبادرة دعم التمويل العقاري للمواطنين لشراء الشقق».

الاستعدادات في العاصمة الإدارية

وأشار نائب وزير الإسكان أن الحي الحكومي في العاصمة الإدارية انتهى بالكامل وسيُعقد اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي غدًا هناك، مؤكدًا الانتهاء من بناء 4 مجتمعات متكاملة، وبها سكان ومرافق كاملة، وجرى الانتهاء من بناء ومنطقة الفنون مع الانتهاء خلال الشهر الجاري من منطقة الأبراج ومنطقة البنوك وتسليم المباني للوزراء، موضحًا: «النقل هيتم تدريجي لحد ما الموظفين يتنقلوا بالمواصلات وفي شهر يونيو هيكون العمل بالكامل في العاصمة الإدارية وهتتنقل الوزارات بالكامل بإجمالي أكثر من 30 ألف موظف، الحي السكني اتملا في العاصمة وبنبني دلوقتي في مدينة بدر، والرئيس افتتح 10 آلاف وحدة وبنبني 20 ألف وحدة».