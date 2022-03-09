التفاصيل الكاملة لحجز شقق دار مصر للإسكان الاجتماعي.. الأسعار والخطوات

عدة عمليات بحث شهدتها المحركات الإلكترونية بشأن شقق دار مصر، خلال هذه الساعات، تزامنًا مع مد مهلة دفع جدية الحجز الإلكتروني لشقق الإسكان المتوسط، للمشروعات الثلاثة «سكن مصر، ودار مصر، وجنة»، ورفع المستندات المطلوبة للحجز، عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، حتى 13 مارس الجاري.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، التفاصيل الكاملة لحجز شقق دار مصر، وفقا لبيان وزارة الإسكان والمرافق، وصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، وهي كالتالي:

التفاصيل الكاملة لحجز شقق دار مصر

- تم طرح شقق بمشروع دار مصر جاهزة للتسليم الفوري وكاملة التشطيب.

- تطرح شقق دار مصر داخل عدد من المدن الجديدة: «السادات، و15 مايو، والشروق، والعاشر من رمضان، وبدر، وبرج العرب الجديدة، وحدائق أكتوبر».

- يبلغ مقدم جدية الحجز لشقق دار مصر، 60 ألف جنيه.

- يبدأ القسط في شقق دار مصر، من 1150 جنيهًا.

- تتراوح مساحة شقق دار مصر ما بين 100م2 و150م2.

- يبلغ سعر متر شقق دار مصر بمدينة السادات 5075 جنيهًا.

- يصل سعر متر شقق دار مصر بمدينة 15 مايو لـ5555 جنيهًا.

- يبدأ سعر متر شقق دار مصر بمدينة العاشر من رمضان 5355 جنيهًا.

- يبلغ سعر متر شقق دار مصر بمدينة برج العرب الجديدة 5075 جنيهًا.

- يصل سعر متر شقق دار مصر بمدينة الشروق لـ8730 جنيهًا.

- يبدأ سعر متر شقق دار مصر بمدينة حدائق أكتوبر من 6935 جنيهًا.

- يبلغ سعر متر شقق دار مصر بمدينة بدر 5925 جنيهًا.

خطوات التسجيل الإلكتروني لحجز شقق دار مصر

تبدأ عملية حجز شقق دار مصر، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، عبر هذا الرابط واختيار «تسجيل مستخدم جديد».

ثم بعد ذلك يتم تسجيل البيانات الأساسية، التي تتضمن: «الاسم كما هو مدون بالبطاقة الشخصية، والرقم القومي، ورقم الهاتف المحمول، وتحديد كلمة المرور الخاصة بك»، ثم الضغط على اختيار «تسجيل».