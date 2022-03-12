كم يوم متبقي على رمضان 2022؟.. اعرف إجابة سؤال يبحث عنه الملايين

يترقب ملايين المواطنين داخل وخارج مصر حلول شهر رمضان المبارك 2022، لكونه من أفضل أيام العام، ويبحث الكثيرون عن كم يوم متبقي على رمضان 2022؟، وهو السؤال الذي أجاب عنه، الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية في تصريحات خاصة لـ«الوطن».

وأكد «القاضي» أن عدد الأيام المتبقية لشهر الصوم هي 20 يوما، وذلك بدءاً من الغد الأحد وحتى يوم 1 أبريل المقبل الموافق الجمعة، ليكون السبت الموافق 2 أبريل هو غرة الشهر الكريم وذلك وفقاً للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد، ليجيب بذلك عن سؤال كم متبقي على شهر رمضان 2022؟

2 أبريل أول أيام شهر رمضان 2022

و أكد رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الأيام المتبقة على أول أيام شهر رمضان 2022، يتم حسابها بداية من شهر شعبان، لافتا إلى أن شعبان للعام الجاري سيكون 29 يوما فقط، ليكون 1 أبريل المقبل نهايته، بينما سيكون شهر رمضان 30 يومًا، منوهًا إلى أن الرأي النهائي لمواعيد بداية ونهاية الشهور العربية القمرية ترجع إلى دار الإفتاء المصرية.

البحوث الفلكية: نعمل على تطوير إمكانيات المعهد دوريا

وتابع رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، أن المعهد يسير وفقاً لخطة تطوير وتحديث دوري للإمكانيات والأجهزة، كي يكون مواكباً لأحدث النظم العاملة في رصد ومتابعة الأجرام السماوية والأحداث الفلكية المختلفة، لافتا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد مزيدًا من الافتتاحات والتطوير لقطاع متابعة ورصد المتغيرات والأحداث الفلكية، وكذلك رصد الحطام الفضائي في الغلاف الجوي، بجانب متابعة ورصد الهزات الأرضية والزلازل.