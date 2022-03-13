وزارة الهجرة تتلقى طلبات التحويل للجامعات الخاصة للقادمين من أوكرانيا غدا

تبدأ غدا كلا من وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي، والهجرة، في استقبال طلبات الطلاب الراغبين في الالتحاق بالجامعات الخاصة والأهلية من الطلاب المصريين الدراسين في الجامعات الأوكرانية، ولم يستطيعوا استكمال الدراسة في تلك الجامعات نظرا للظروف التي تمر بها دولة أوكرانيا نتيجة العملية العسكرية بين تلك الدولتين.

وقالت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إنه تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بدراسة جميع أوضاع الطلاب المصريين الدارسين بالجامعات الأوكرانية، وضرورة إيجاد حلول لمساعدة هؤلاء الطلاب الراغبين في التحويل للجامعات المصرية، سيتم البدء في استقبال أوراق الطلاب العائدين من أوكرانيا وفق الضوابط التي أقرها مجلس الوزراء، وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

الطلاب المصريين الدراسين باوكرانيا

وأوضحت وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، أن استقبال أوراق الطلاب العائدين، سيبدأ بمقر الوزارة في منطقة المهندسين، 96 شارع أحمد عرابي الدور العاشر، وذلك لمن قاموا بالتسجيل عبرالروابط المعلنة مسبقًا من جانب وزارتيّ الهجرة والتعليم العالي عبر رابط، وضرورة تسجيل بيانات استمارة التسجيل الموحدة للطلاب الدارسين في أوكرانيا، مشيرة إلى أنه سيتم قبول تحويل الطلاب وفقاً للاشتراطات التي حددها مجلس الوزراء.

وفي السياق ذاته، أعلنت كل الجامعات الخاصة أعداد الطلاب الشاغرة لديها بالكليات المختلفة والتي تزيد عن 19 ألف مكان شاغر بمختلف الكليات، مؤكدة على أنه سيتم الالتزام بكل قرارات مجلس الوزراء في هذا الشأن مع التشديد على تطبيق الإجراءات الاحترازية المشددة أثناء فترة تقديم الأوراق بالجامعات.