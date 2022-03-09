جامعة المنيا ومركز إبداع مصر الرقمية يبحثان سبل تعزيز التعاون المشترك

استقبل الدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس جامعة المنيا، اليوم الأربعاء، وفدا من وزارة الاتصالات لمراكز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعات.

وضم الوفد كلا من الدكتورة هبة صالح، رئيس معهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس أيمن عياد، مدير فرع المعهد بأسيوط، ودكتور أحمد علاء، مدير تدريب بالمنيا، والمهندس علاء البرجني، رئيس الأمانة العامة بالمعهد، والمهندسة بسمة جعفر، مدير إدارة الموارد البشرية، والمهندس وليد سميح، مدير إدارة الدعم الفني بمعهد تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك لاستعراض إنجازات مركز إبداع مصر الرقمية، وبحث سبل التعاون المشترك وتعزيزه بين الجانبين.

استعراض إنجازات مراكز إبداع مصر الرقمية

حضر اللقاء الدكتور عصام الدين صادق فرحات، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور عبد المجيد أمين عميد كلية الحاسبات والمعلومات.

تضمن اللقاء عرض الخدمات التي قام مركز إبداع مصر الرقمية داخل الجامعة بتقديمها للطلاب والخريجين وأعضاء هيئة التدريس طول الفترة السابقة، من إعداد المتدربين على مختلف البرامج التكنولوجية التي يقدمها المعهد، كما تم خلال اللقاء استعراض قصص النجاح لطلاب وخريجي المعهد اللذين نجحوا في العمل بشركات عالمية، أو بالعمل الحر على منصات العمل الحر العالمية.

إعداد المتدربين على مختلف البرامج التكنولوجية

وقدم جميع أعضاء الوفد الشكر للجامعة على تقديمها كافة أنواع الدعم اللوجستي للمعهد وكافة التيسيرات للوصول والتعاون لخدمة الطلاب والخريجين، حيث أهدى الوفد درع المعهد لرئيس جامعة المنيا ونائبه لشئون التعليم والطلاب وعميد كلية الحاسبات والمعلومات تقديرًا لتعاونهم المثمر والمستمر مع مركز إبداع مصر الرقمية.