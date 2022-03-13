درجات الحرارة اليوم الأحد 13-3-2022 في مصر.. انخفاض على كافة الأنحاء

انخفاض جديد في درجات الحرارة تشهده كافة الأنحاء لمدة أسبوع، كما أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان، ليسود طقس شتوي على مدار الأسبوع الجاري، ما دفع المواطنين للتساؤل عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد الموافق 13 مارس على جميع المحافظات المصرية، بالإضافة إلى درجات الحرارة المتوقعة على بعض الدول والبلدان العربية.

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية أن تشهد عدد من المناطق سقوط الأمطار الخفيفة، لذلك نوضِّح من خلال هذا التقرير درجات الحرارة المتوقعة على مصر اليوم الأحد، وفق بيان هيئة الأرصاد الجوية، كالتالي:

درجات الحرارة المتوقعة اليوم في مصر:

القاهرة 17 08

الإسكندرية 15 09

طنطا 17 08

شبين الكوم 17 08

دمنهور 15 09

بلطيم 16 10

مطروح 14 09

السلوم 15 09

سيوة 18 07

بورسعيد 15 10

دمياط 15 10

الزقازيق 17 08

المنصورة 16 08

الإسماعيلية 17 08

السويس 17 09

العريش 15 08

رفح 15 07

رأس سدر 20 11

نخل 14 08

نويبع 22 15

طابا 20 13

كاترين 12 03

الطور 21 13

شرم الشيخ 21 13

الغردقة 20-12

مرسى علم 20 13

الفيوم 17 07

بني سويف 17 08

المنيا 19 09

أسيوط 18 09

سوهاج 19 09

قنا 22 10

الأقصر 23 11

أسوان 25 11

إدفو 25 11

أبو سمبل 24 10

الوادي الجديد 22 10

شلاتين 23 13

أبو رماد 23 14

حلايب 25 14

رأس حدربة 23 15

درجات الحرارة اليوم الدول العربية

وجاءت درجات الحرارة في الدول العربية، كالتالي:

مكة 33 20

المدينة 31 18

الرياض 31 17

المنامة 26 20

أبو ظبي 30 20

الدوحة 36 21

الكويت 25 16

دمشق 10 -01

بيروت 15 10

عمان 10 03

القدس 09 05

غزة 14 08

بغداد 20 06

مسقط 29 24

صنعاء 27 10

الخرطوم 35 20

طرابلس 20 11

تونس 18 12

الجزائر 16 11

الرباط 19 10