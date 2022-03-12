حالة الطقس اليوم.. أمطار ورياح وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة

انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة تشهده كافة الأنحاء على مدار الأسبوع الحالي، ما جعل الكثير من المواطنين يتساءلون عن حالة الطقس اليوم، لتعلن هيئة الأرصاد الجوية أنه من المتوقع أن يكون هناك انخفاض درجات في الحرارة على كافة الأنحاء على مدار أسبوع مقبل، ليسود طقس شتوي بارد على السواحل الشمالية، مائل للبرودة على القاهرة نهارا شديد البرودة ليلا، كما يستمر نشاط الرياح على كافة الأنحاء مما يزيد من من الإحساس بالبرودة في حالة الطقس.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان لها أنه بالنسبة لـ حالة الطقس اليوم، قد تشهد عدد من المناطق سقوط أمطار خفيفة، كما يستمر سقوط الأمطار على السواحل الشمالية.

حالة الطقس اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية في بيانها تفاصيل حالة الطقس اليوم وأماكن سقوط الأمطار، والتي جاءت كالتالي:

- القاهرة الكبرى: يكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، كما يكون الطقس غائم جزئيا.

- جنوب الوجه البحري: يكون الطقس مائل للبرودة نهارا وشديد البرودة ليلا، كما يكون غائم جزئيا.

- السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري: يكون الطقس بارد نهارا شديد البرودة ليلا، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: يكون الطقس بارد نهارا وشديد البرودة ليلا، كما أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: تكون حالة الطقس مائلة للدفء نهارا، شديدة البرودة ليلا، وتنشط الرياح ويكون الطقس غائم جزئيا.

- شمال الصعيد: يكون الطقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح ويكون الطقس غائم جزئيا.

- جنوب الصعيد: يكون الطقس دافء نهارا شديد البرودة ليلا، وتنشط الرياح ويكون الطقس مشمس.