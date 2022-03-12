عاجل.. انخفاض شديد في درجات الحرارة بجنوب سيناء: 4 مناطق تسجل تحت صفر

انخفضت درجات الحرارة في مدن محافظة جنوب سيناء، بداية من رأس سدر وحتى طابا، وهبّت الرياح القوية على معظم المناطق، وهبّت عواصف ترابية على بعض الطرق الصحراوية.

وقال اللواء خالد فودة محافظ جنوب، لـ«الوطن»، إنّ المحافظة رفعت درجة الاستعداد منذ الخميس الماضي، مشيرا إلى أن المدن مستعدة لاستقبال الأمطار والسيول وفق الخطة التي جرى وضعها طوال موسم الشتاء.

سانت كاترين تحت الصفر

وأكد اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين، لـ«الوطن»، أنّ المدينة عادت من جديد لتسجل درجات حرارة أقل من الصفر بعد تحسن في الأحوال المناخية، مشيرا إلى أنّ الجبال والمدينة سجّلت درجات حرارة أقل من الصفر فجر اليوم السبت، حيث بلغت درجة حرارة جبل سانت كاترين بلغت 8 درجات تحت الصفر، جبل عباس 6 تحت الصفر، جبل موسى 5 درجات تحت الصفر، المدينة 2 تحت الصفر.

وتابع بأن جبل موسى استقبل ليلة أمس نحو 1200 سائح من مختلف الجنسيات، حيث باتوا فوق الجبل لمشاهدة الشروق، ومن المقرر أن يزورون دير سانت كاترين.

الأمطار والسيول

نفى محافظ جنوب سيناء سقوط أمطار أو سيول على أي مدينة بالمحافظة، مؤكدا أن المحافظة اعتادت سقوط الأمطار والسيول كل عام، بالتالي فإن لديهم خبرة كافية وكبيرة لمواجهة هذه الظواهر الطبيعية.

وأضاف أن المرحلة الثانية من مشروع حماية جنوب سيناء من أخطار السيول انتهت بالفعل بتكلفة بلغت نحو 800 مليون جنيه، وجرى افتتاح معظم المشروعات وساعدت في تقليل مخاطر السيول وحماية المدن والمنشآت الحيوية.

وأشار إلى أن الأحوال الجوية السيئة تسببت في إغلاق ميناء شرم الشيخ البحري فقط وجري إعادة فتحه مرة أخرى، موضحًا أن جميع الموانئ البحرية والمطارات والمنافذ تعمل بصورة طبيعية ولم تغلق.