روسيا تعلن سيطرتها على أحد المطارات الأوكرانية بعد عملية إنزال جوي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، منذ قليل، سيطرتها على أحد مطارات أوكرانيا، وذلك بعد عملية إنزال جوي ناجحة، وفقا لما نشرته قناة «العربية» في خبر عاجل.

وكانت وزارة الخارجية الروسية، قد حذرت في وقت سابق، الدول الساعية إلى تمويل أوكرانيا عسكريا، بأن طائرتها ستكون هدفا للجيش الروسي.

هذا وتشهد الأزمة الروسية الأوكرانية، تطورا كبيرا منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك في الرابع والعشرين من فبراير الماضي.