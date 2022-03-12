روسيا: الجيش سيستهدف أي طائرات تحمل مساعدات عسكرية لأوكرانيا

حذرت وزارة الخارجية الروسية، منذ قليل، الدول التي ستقدم مساعدات عسكرية إلى أوكرانيا خلال حربهما سويا، مشيرة إلى أن طائرتها المحملة بتلك المساعدات ستكون هدفا للجيش الروسي، وفقاً لما نشره موقع قناة «العربية» في خبر عاجل.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي ريابكوف، إن بلاده قد تتخذ إجراءات صارمة لمنع الدول الأجنبية من تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا، مؤكدا على أن موسكو حذرت واشنطن من عواقب تلك العملية.

وأضاف ريابكوف، أن التحذيرات للولايات المتحدة، جاءت على خلفية العملية العسكرية الروسية هناك، محذراً من أن أي محاولات من أي دولة غربية لتسليح أوكرانيا سيجعل قوافلها هدفا للجيش الروسي.

هذا وقد بدأت روسيا عمليتها العسكرية في أوكرانيا، منذ الـ24 من فبراير الماضي، وذلك لحماية أمنها القومي وتحجيم التمدد العسكري لحلف شمال الأطلسي «الناتو» بالقرب من حدودها.