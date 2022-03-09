آخر أخبار روسيا وأوكرانيا: تعطيل 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن طيرانها الحربي دمر، اليوم الأربعاء، 49 منشأة عسكرية أوكرانية، وأنه جرى تعطيل 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية، وذلك ضمن آخر أخبار روسيا وأوكرانيا، ليرتفع بذلك إجمالي المواقع العسكرية الأوكرانية التي جرى تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي، إلى 2786 موقعا.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية الجنرال إيجور كوناشينكوف، في إيجاز صحفي، إن هذا العدد الجديد من المنشآت المدمرة يشمل مركزين لإدارة القتال، و6 منظومات صواريخ مضادة للجو، و4 مستودعات ذخائر ووقود، و37 موضعا لتمركز الأسلحة والمعدات العسكرية، كأحدث حصيلة ضمن آخر أخبار حرب روسيا وأوكرانيا.

آخر أخبار روسيا وأوكرانيا: تدمير 953 دبابة وآلية مدرعة

وفي تأكيد لمحصلة أخبار روسيا وأوكرانيا منذ بدء الحرب، أكد «كوناشينكوف» أن 2786 موقعا تابعة للبنية التحتية العسكرية الأوكرانية جرى تدميرها منذ بدء العملية العسكرية الروسية هناك، بينها 953 دبابة وآلية مدرعة أخرى، و101 راجمة صواريخ و351 مدفعا، و718 قطعة من العربات العسكرية الخاصة، و93 طائرة مسيرة.

وتابع المتحدث باسم الدفاع الروسية، بأن 89 طائرة و57 مروحية تابعة للجيش الأوكراني جرى تدميرها على الأرض وفي الجو من قبل القوات الجوفضائية الروسية، وأن جزءا من الطائرات الأوكرانية طار إلى رومانيا، ولا يشارك في العمليات القتالية.

تعطيل وتدمير 90% من الدفاع الجوي الأوكراني

أوضح «كوناشينكوف» أنه جرى تعطيل 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية، نتيجة أداء القوات الروسية، ولا ينفذ الطيران الأوكراني سوى طلعات منفردة، حسب قوله.

وأكد المتحدث باسم الدفاع الروسية، أنه إلى جانب تعطيل 90% من المطارات العسكرية الأوكرانية، فإن منظومة الدفاع الجوي الأوكراني جرى تدميرها بنسبة تزيد عن 90% من قدراتها، لافتا إلى أن تدمير جزء كبير من محطات الرادار العسكرية حرم القوات المسلحة الأوكرانية من معلومات عن الوضع في أجواء البلاد، الأمر الذي تحاول قيادة الجيش تعويضه عبر تلقي بيانات من طائرات E-3A التابعة لمنظومة أواكس - الناتو، التي تقوم بدوريات على مدار الساعة في أجواء بولندا.