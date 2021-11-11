مشاهير الفن يعيشون في منازل مسكونة بالأشباح أبرزهم سلمى حايك وهنيدي ومها أبوعوف

أعلنت النجمة العالمية سلمى حايك إقامتها في منزل مسكون خلال ظهورها في برنامج «Ellen»، وبحسب ما ذكره موقع ديلي البريطاني أنها أيضاً ناقشت كيفية العيش في بيت يشغله العديد من الأشباح، على حد تعبيرها، وكيف استطاعت حل هذه المشكلة بعد ذلك.

ولكن الفنانة العالمية سلمى حايك، لم تكن الأولى التي تعرضت للعيش في منزل مسكون، فهناك العديد من مشاهير الفن الذين أعلنوا عن تعرضهم لهذا الموقف من قبل، وكان من أبرزهم الفنان عزت أبو عوف وأخوته.

مها أبو عوف وعفريت سيلفاتور شيكوريل

روت الفنانة مها أبو عوف تفاصيل الفيلا المسكونة التي كانت تسكن بها لمدة 45 عاماً، وأشارت إلى أنها كانت تسمع أصواتاً غريبة، وبحسب ما قالته خلال تصريحات تليفزيونية سابقة لها، «الناس قالوا لبابا الفيلا دي مسكونة لكنه ما كانش بيصدق الحاجات دي فعملوا الإجراءات وخدوها»، مشيرة إلى أنهم قاموا بشراء الفيلا، وأثناء معيشتهم فيها، سمعت والدتها أصواتاً غريبة، فتحدثت مع والدها، ولكنه لم يصدقها.

وتابعت مها أبو عوف حديثها عن عفريت سيلفاتور شيكوريل، قائلة: «العفريت ما كانش مؤذي ولما روحنا زورنا ابن صاحب البيت، ماما بصت في الصور المتعلقة على الحيطة عنده وقالت هو ده اللي بيطلعى في الفيلا»، مشيرة إلى أن شقيقتها في إحدى المرات كانت تفتح النور، شعرت بأن يد امتدت وفتحته.

شقة ليلى مراد وأنور مجدي

تزوجت الفنانة ليلى مراد، بـ أنور وجدي في شقة في عمارة «الإيموبيليا»، والتي يعيش فيها المخرج خالد الحجر، حيث أثار ضجة كبيرة بعد إعلانه لرؤية أشباح وكائنات غامضة في شقته.

وقال المخرج خالد الحجر، أثناء لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي، ببرنامج «واحد من الناس»، المُذاع على شاشة النهار، «مبخافش من الأشباح، ودايماً مقتنع إنهم مش مؤذيين نهائي، وبشوفهم وبحس بيهم جدا، وأحيانا بضايق من وجودهم»، مشيراً إلى أن أغلب أصدقائه كانوا معتادين على المبيت معه، ولكنهم بمجرد رؤيتهم لهذه الأشياء الغريبة رحلوا عنه.

محمد هنيدي في شقة مسكونة بالزمالك

وصرح الفنان محمد هنيدي أنه عاش موقفاً مرعباً من أصعب المواقف التي مرت به في حياته، أثناء عرض مسرحية «حزمني يا»، قائلاً: «أخدت سلفة من الفرقة 600 جنيه، لأنى كنت عاوز أقعد في شقة لوحدي، وكان معايا صديقى أحمد عبد الله»، لافتاً إلى أنهم مكثوا في شقة بالزمالك، وأثناء استراحتهم سمعوا أصواتاً غريبة في المطبخ، وذلك أثناء استضافته في برنامج «معكم منى الشاذلي»، المُذاع على شاشة «سيبي سي».

وتابع هنيدي، «قلت لأحمد عبد الله هو أنت سامع ولا أنا بتهيالى فأكدلى إنه سامع وقالى إنه حاسس إن السقف بينزل علينا، فقلتله طيب احنا هنستنى لما نموت يعنى، قمنا نلم حاجاتنا عشان نمشى والصوت بيعلى أكتر»، موضحا أنه من شدة خوفهم ورعبهم وقع هو وصديقه على سلم العمارة.