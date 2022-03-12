تلقيح صناعي لتحسين سلالات الأبقار والجاموس في قافلة مجانية بالمنيا

قال الدكتور مصطفى فاضل، مدير معهد بحوث التناسليات الحيوانية ورئيس الحملة القومية للقوافل البيطرية، إنه تم تنظيم قافلة بيطرية مجانية إلى قرى محافظة المنيا في إطار مبادرة حياة كريمة الرئاسية، وذلك بالتعاون مع معهد الإنتاج الحيواني ومعهد الأمصال واللقاحات البيطرية ومعهد صحة الحيوان والهيئة العامة للخدمات البيطرية وصندوق التأمين على الثروة الحيوانية ومديرية الطب البيطري بالمنيا، وذلك في الفترة من 12 مارس 2022 إلى 17 مارس 2022.

هذه القوافل تأتي طبقا لتوجيهات وزير الزراعة السيد القصير وإشراف الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، وفي سياق متصل قال الدكتور مصطفى رئيس الحملة، إن هذه القافلة سوف تقوم بالفحص التناسلي والتلقيح الاصطناعي بصفة خاصة وباستخدام السائل المنوي لطلائق ذات صفة خاصة وباستخدام سائل منوي لطلائق ذات صفات وراثية متميزة في إنتاج اللحوم والآلبان ومساهمة في تحسين سلالات من الأبقار والجاموس لدى المربي والفلاح، كما تقوم القافلة بعمل ندوات إرشادية ودورات تدريبية لشباب الأطباء البيطريين بفرض التعريف والتدريب على كل ما هو جديد في مجال التناسليات الحيوانية والتغذية، وتشخيص وعلاج الأمراض التناسلية للحيوانات، خاصة في القرى الأكثر احتياجا.